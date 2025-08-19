Prefeitura de Aracaju inicia trabalhos do comitê de requalificação do Centro

A Prefeitura de Aracaju realizou, nesta terça-feira, 19, a primeira reunião do comitê criado para tratar das ações de requalificação do Centro da capital. O encontro, ocorrido na sede da administração municipal, marcou o início das discussões para selecionar os projetos e soluções mais viáveis, que serão apresentados em um seminário no dia 10 de setembro, realizado em parceria com o Governo do Estado.

Na reunião, foram analisadas propostas que envolvem melhorias em mobilidade urbana, pavimentação, modernização da rede elétrica, recomposição de prédios históricos, revitalização de fachadas, além da criação de novos estacionamentos e estímulo à atividade comercial. A intenção é integrar as iniciativas do município com as ações já em andamento pelo Estado, de modo a consolidar um plano de intervenção amplo e complementar.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), Dilermando Júnior, a construção conjunta é essencial para que as ações alcancem o resultado esperado. “Esse primeiro encontro do comitê foi fundamental para alinharmos ideias e soluções que ajudem a requalificar o Centro de Aracaju. Estamos falando de intervenções que vão desde melhorias na mobilidade e infraestrutura urbana até a recuperação de prédios históricos e incentivo ao comércio local. A nossa prioridade é construir projetos que conversem com as ações já em andamento pelo Governo do Estado, para que juntos possamos revitalizar esse quadrilátero tão importante da cidade, que vai da Barão de Maruim até a Praça Fausto Cardoso, passando pela Rua Arauá e Rua da Frente. Queremos devolver vida ao Centro, atrair novos investimentos, garantir melhores condições para comerciantes e visitantes e, principalmente, estimular a volta da população a essa região que é símbolo da nossa história.”

A coordenadora geral de Planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), Benigna Silva, destacou que o papel do comitê é integrar as propostas para que sejam transformadas em um plano consistente de requalificação. “Após as discussões realizadas nesta primeira reunião, nós consolidamos os projetos apresentados pelas secretarias e instituições que compõem o comitê. O próximo passo é definir quais dessas propostas integrarão a primeira etapa da requalificação do Centro, que será submetida à apreciação da prefeita. É importante destacar que os membros do comitê seguirão em contato permanente para garantir que os projetos conversem entre si e se complementem, formando um plano integrado para transformar o Centro em um espaço inteligente e atrativo. Esse alinhamento permitirá que, no seminário do dia 10 de setembro, apresentemos um conjunto consistente de ações, ao mesmo tempo em que abriremos espaço para novas contribuições que possam surgir. A partir daí, teremos condições de iniciar, de forma efetiva, as primeiras etapas da requalificação.”

Durante o seminário do dia 10 de setembro também serão apresentados os resultados de um censo realizado pela Semde. O levantamento vai municiar as instituições que fazem parte do comitê com informações detalhadas sobre a realidade atual do Centro, incluindo a situação de prédios abandonados e as necessidades de recuperação de espaços públicos, servindo como base para a elaboração de estratégias de investimento e incentivo à ocupação residencial e comercial da região.

Participaram da reunião, os secretários municipais de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), Thyago Silva, do Meio Ambiente, Emília Golzio, do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), Dilermando Júnior, Defesa Civil Valéria Bispo, e representantes da Secretaria Municipal Turismo (Setur), Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Secretaria Municipal de Articulação, Parceria e Investimentos (Sempi), Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

Foto: Karla Tavares/Secom PMA