PREFEITURA INICIA AS TRATATIVAS PARA REGULAMENTAR O ESTACIONAMENTO DE MOTORHOMES NA CAPITAL

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), realizou uma reunião nesta quarta-feira, 26, com representantes da Secretaria Municipal do Turismo (Setur) e da Associação Nacional de Campistas para debater a regulamentação do estacionamento de motorhomes na capital sergipana. O encontro ocorreu na sede da SMTT e foi conduzido pelo diretor de Transportes Públicos, Coronel José Carlos Cruz.

O principal objetivo da reunião foi alinhar procedimentos para o recebimento dos campistas que viajam em motorhomes, sobretudo após a proibição do estacionamento desses veículos na Orla da Atalaia, imposta na gestão municipal anterior. “A Associação Nacional de Campistas tem o objetivo de incentivar o turismo, e muitos campistas desejam vir a Aracaju, especialmente neste período de festas”, destacou o Coronel Cruz.

Para viabilizar essa atividade sem comprometer a organização urbana, a Setur já está elaborando um Projeto de Lei que será encaminhado à Câmara de Vereadores. “Precisamos permitir a entrada dos motorhomes em nosso município, mas por meio de uma regulamentação adequada. O projeto definirá locais apropriados e a infraestrutura necessária para atender bem os campistas, garantindo que sua presença traga benefícios econômicos para Aracaju”, explicou o Coronel Cruz. A participação da SMTT em todo esse processo é fundamental, especialmente na regulamentação do estacionamento onde os motorhomes ficam parados.

Com mais de dez mil associados em todo o Brasil, a Associação Nacional de Campistas busca garantir que os viajantes tenham espaços seguros e adequados para se instalar. De acordo com o diretor da associação, Kermitz de Oliveira Fraga, a reunião foi bastante proveitosa. “Viemos tratar sobre nossos visitantes que vêm de todos os estados do Brasil e passam por nossa estrada de motorhome, para ver se poderiam parar aqui em Aracaju. Queremos oferecer o melhor que Sergipe tem, e isso não pode ser feito de qualquer maneira. A SMTT é responsável pela fiscalização, então precisamos ter uma visão sistêmica da segurança no trânsito”, afirmou.

Já a Setur reforçou seu compromisso em organizar e estruturar o turismo de motorhomes na cidade. “É da competência da Setur organizar e buscar a regulamentação desse nicho turístico, garantindo um espaço adequado com infraestrutura para descarte de resíduos, fornecimento de energia e internet de qualidade. Queremos proporcionar hospitalidade adequada e, ao mesmo tempo, atribuir ao município a responsabilidade de gerir esse espaço de maneira sustentável, tanto ambiental quanto economicamente”, afirmou Ícaro Carvalho, diretor de Planejamento da Setur.

Segundo o Coronel Cruz, o próximo passo é a realização de uma audiência pública para envolver a sociedade na construção do Projeto de Lei.

