Prefeitura de Aracaju institui Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), instituiu nesta sexta-feira, 8, a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), com o objetivo de transformar o cenário da segurança alimentar e nutricional da população capital. Na ocasião, a secretária da Semfas, Simone Valadares, tomou posse como presidente do colegiado.

A Caisan coloca Aracaju em sintonia com a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) pela construção do Plano Municipal de Segurança Alimentar, num esforço coletivo, intersetorial e integrado para cuidar das famílias, sobretudo das mais vulneráveis.

“Nossa prefeita Emília Corrêa sempre tem nos cobrado o cuidado com a população em todos os aspectos, e ter comida na mesa vai além de matar a fome, é dignidade, direito e cidadania para que as famílias aracajuanas tenham o alimento saudável. Como presidente da Caisan, sinto-me honrada e desafiada a contribuir para transformar o cenário da segurança alimentar em nosso município, porque a fome não espera e o nosso trabalho também não pode esperar”, explicou a secretária Simone Valadares.

A presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea), Leise Nascimento, destaca que esse momento trará grandes benefícios para a população. “Aracaju consegue dar um passo importantíssimo para a construção do seu primeiro plano municipal de segurança alimentar e nutricional, atendendo a uma prerrogativa federal e também construir a sua lei municipal de segurança alimentar. É com muita satisfação, representando a sociedade civil, que hoje a gente recebe os membros da Caisan e dá as boas-vindas e se coloca à disposição para dar todo o suporte necessário”, pontuou Leise.

O coordenador de segurança alimentar nutricional, Ramon Setúbal, afirma que a criação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional do município vai auxiliar os órgãos nas ações pela garantia ao direito humano à alimentação adequada. “É um tema muito importante, que busca combater a pobreza e a fome no nosso município e tratar com maior dignidade aquela população que vive numa linha de pobreza, então, é um marco importante pro nosso município”, concluiu.

