Prefeitura de Aracaju lança programação especial em celebração ao Dia das Crianças

A Prefeitura de Aracaju preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças. Após a inauguração da reforma do Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira), a prefeita Emília Corrêa dará início, nesta sexta-feira, 10, às atividades do evento Parque das Crianças com uma série de atrações voltadas ao público infantil. A programação se estende até o dia 12 de outubro, sempre a partir das 15h, no Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira).

Durante três dias, o espaço será tomado por música, brincadeiras, arte e muita diversão para toda a família. Na sexta-feira, 10, o evento começa com o Arte no Busão, seguido do Descubra Aracaju Kids, com apresentações dos Bonecos Dançantes e da Banda Jyngle.

No sábado, 11, a animação continuará com os shows da Tia Carina e do Sol Kids, que prometem encantar as crianças com muita música e interação. Encerrando a programação, no domingo, 12, o público poderá prestigiar as apresentações de Maruska Kids, do Espetáculo Beze e da cantora Bia Moura.

Para a prefeita Emília Corrêa, as crianças precisam ter atenção e cuidado especial. “É uma alegria enorme poder celebrar o Dia das Crianças com tanta vida e energia aqui no Parque da Sementeira. O Parque das Crianças foi pensado com muito carinho para oferecer momentos de lazer, diversão e convivência para as famílias de Aracaju. Nosso compromisso é cuidar da cidade e das pessoas, e isso também significa garantir que nossas crianças tenham espaços seguros e acolhedores para brincar e ser felizes.”

Além das atrações culturais e recreativas, o evento contará com uma feirinha kids, que funcionará durante os três dias, reunindo produtos e atividades voltados ao universo infantil.

Confira a programação:

Descubra Aracaju – Kids

Sexta-feira, 10/10 – Parque da Sementeira

15h30 – Arte do Busão

18h – Show de Bonecos Dançantes

20h – Banda Jyngle

Feirinha Kids, a partir das 17h.

Descubra Aracaju – Kids

Sábado, 11/10 – Parque da Sementeira

18h – Tia Carina Nascimento

20h – Sol Kids

Feirinha Kids, a partir das 17h.

Programação Kids

Domungo, 12/10 – Parque da Sementeira

16h – Maruska Kids

17h30 – Espetáculo Beze

18h30 – Bia Moura

Feirinha Kids, a partir das 17h.

