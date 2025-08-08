Prefeitura de Aracaju lança projeto que levará prestação de serviços aos bairros

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov), lançará no dia 23 de agosto, o projeto ‘Tamo Junto Aracaju – Prefeitura nos Bairros’, com o objetivo de levar a prestação de serviços públicos diretamente às comunidades em todas as regiões da capital. A primeira edição acontecerá na Escola Municipal Sérgio Francisco da Silva, no bairro Lamarão, das 8h às 16h.

A programação incluirá atendimentos médicos, ações de limpeza urbana, vacinação, orientações sociais, serviços bancários, atividades esportivas e culturais, doações de mudas e conscientização ambiental, além de ações voltadas ao empreendedorismo e empregabilidade. O projeto será realizado mensalmente, sempre aos sábados, tendo como público-alvo todas as faixas etárias, com atenção especial a grupos em situação de vulnerabilidade.

Para a prefeita Emília Corrêa, essa iniciativa vai facilitar o acesso da população aos serviços que são prestados pela Prefeitura. “O programa Tamo Junto Aracaju é uma ideia simples, mas poderosa, pois descentraliza os serviços públicos e facilita o acesso da população a direitos básicos como saúde, assistência social, cultura, esporte, limpeza urbana e muito mais. A Prefeitura estará nos bairros, perto de quem mais precisa, ouvindo, cuidando e resolvendo”.

“Quando nós assumimos a Prefeitura, assumimos também um compromisso claro de melhorar a vida da população de Aracaju, que durante muitos anos, foi deixada de lado. Então, quando nós elaboramos o nosso plano de soluções, já foi com a certeza de que a prioridade seria resolver os problemas das pessoas. Eu tenho pressa em executar tudo que foi proposto e o Tamo Junto Aracaju é mais um tópico que se tornará realidade. Porque governar, para mim, é estar junto. É cuidar de perto”, pontuou a gestora.

O secretário da Segov, Itamar Bezerra, afirmou que a iniciativa reflete o esforço da gestão em levar cidadania para todas as regiões da capital. “E foi pensando nisso que a prefeita decidiu agir de forma direta. Estamos descentralizando os serviços, unindo forças entre secretarias e parceiros, e chegando junto com soluções práticas e acolhimento. O compromisso da prefeita Emília é claro: governar com presença, escuta e eficiência, construindo juntos uma Aracaju melhor para todos”, salientou.

De acordo com o coordenador do projeto, Robert Fraga, o ‘Tamo Junto Aracaju’ é muito mais do que uma ação. “É um compromisso direto da gestão municipal com as pessoas, levando os serviços essenciais da Prefeitura para dentro dos bairros, de forma integrada, acessível e humana”, frisou. “A cada edição, vamos reunir diversas secretarias e órgãos parceiros num esforço conjunto para atender de forma rápida, eficiente e acolhedora às necessidades da população”, acrescentou.

Além das secretarias municipais, o projeto terá apoio de parceiros como Energisa, Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Banco do Estado de Sergipe (Banese) e Iguá Sergipe. Os resultados do ‘Tamo Junto Aracaju’ serão acompanhados por relatórios mensais, com indicadores de atendimento e resolutividade, além de avaliações com lideranças comunitárias e publicação de dados em canais oficiais da Prefeitura.

Confira as ações por secretaria:

Semfas: CRAS itinerante, atendimento psicossocial, orientação sobre direitos, Cram, CPTEA;

SMS: Atendimento médico, vacinação, odontologia, exames, distribuição de medicamentos, testes rápidos;

Emurb: Tapa-buracos, iluminação pública, manutenção de calçadas e canteiros;

Emsurb: Limpeza urbana, roçagem, poda de árvores;

Fundat: Giro Fundat: capacitação, orientação e empregabilidade;

Semed: Cantinho da leitura, matrícula, regularização escolar, palestras educativas;

Semdec: Patrulha Maria da Penha, Anjos Azuis, Defesa do consumidor;

Semde: Atendimento ao empreendedor local;

Semfaz: Consulta de débitos, IPTU Social;

Sema: Doação de mudas, Farmácia Pet, educação ambiental;

Secult: Talentos locais, atrações culturais e karaokê;

Sejesp: Atividades esportivas para todas as idades;

Parceiros: Atendimento bancário, serviços de água, energia, renegociação de dívidas, orientação ao consumidor.