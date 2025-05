Prefeitura levará vários serviços ao Santos Dumont através do Giro Fundat

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), promoverá, no dia 24 de maio, a 4ª edição do Giro Fundat. O evento, que tem o objetivo de fomentar o cuidado, a inclusão e qualificação social, levará diversos serviços e atividades gratuitas à população do bairro Santos Dumont.

O 4ª Giro Fundat ocorrerá das 8h ao meio-dia, na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) da Rua Sargento Brasiliano, e contará com atendimentos para qualificação, cadastro de currículo para vagas de emprego, cadastro de empresas para captação de mão de obra, atendimento ao microempreendedor individual – MEI, emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e muito mais.

Em sua nova edição, o Giro Fundat avança com os serviços ofertados à população e promove uma programação diversificada.

Dentre os demais serviços, estão:

– Roda de conversa jurídica

– Orientação Crediamigo

– PROCON

– Orientação Nutricional

– Teste rápido para HIV, Sífilis e Hepatite B e C

– Atendimento em saúde bucal e orientações preventivas

– Atendimento veterinário com vacina antirrábica

A 4ª edição do Giro Fundat reforça o compromisso da Prefeitura e da Fundação com a promoção do bem-estar, ampliando o acesso a serviços essenciais para a população. Não perca essa oportunidade e participe!

Ascom Fundat