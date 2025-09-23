Prefeitura de Aracaju marca presença no Cidade CSC e reforça imagem como capital inovadora

Aracaju, reconhecida por seu dinamismo e inovação, marcará presença na 11ª edição do Cidade CSC, que acontece de 23 a 25 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. A Prefeitura leva a capital para o evento por meio das secretarias municipais da Articulação, Parcerias e Investimento (Sempi), do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde) e do Meio Ambiente (Sema). Juntas, as pastas representam o município em um espaço de troca de experiências e soluções para os desafios urbanos do presente e do futuro.

O Cidade CSC 2025 é um dos maiores eventos do setor público e privado no Brasil, trazendo especialistas e gestores para discutir soluções inovadoras que impulsionam as cidades. Dentre eles, a prefeita Emília Corrêa, que participará de rodas de conversa e painéis, compartilhando cases de sucesso e experiências dos primeiros seis meses de administração municipal, focando no desenvolvimento urbano e na qualificação dos serviços públicos, como a modernização da mobilidade urbana.

A edição deste ano será um ponto de encontro para diversas instituições e empresas que buscam parcerias para projetos de inovação urbana e sustentabilidade. A Sempi apresentará o estande ‘Com nossa parceria, a tecnologia tem o poder de construir uma nova cidade’, consolidando ainda mais a imagem de Aracaju como um polo de parcerias estratégicas.

Inspirado na arquitetura local, com formas geométricas e cores vibrantes que refletem o dinamismo da cidade, o estande da secretaria tem o objetivo de mostrar a força da presença do município no evento e, desse modo, buscar parcerias que beneficiem a população por meio da tecnologia, sustentabilidade e crescimento econômico.

O Cidade CSC 2025 ainda contará com quatro trilhas de conteúdo: Connected Smart Cities; CSC Govtech & FutureTech; AirConnected e Connected Urban Air Mobility (CUAM); e Parque da Mobilidade Urbana.

Foto: Divulgação