Prefeitura de Aracaju paga hoje os salário do mês de julho

A prefeitura de Aracaju paga, nesta terça-feira (30), os salários dos trabalhadores ativos e inativos, da administração direta e indireta. Ao anunciar o pagamento da folha de pessoal, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) ressaltou que os servidores também recebem o reajuste salarial de 4% retroativo ao mês de abril, para os funcionários da administração geral, e ao mês de janeiro, para os profissionais do Magistério.

Além do pagamento do salário, também será creditada a primeira parcela do décimo terceiro salário para os trabalhadores nascidos nos meses de julho e agosto. Com isso, serão injetados na economia do município R$ 120 milhões. Ao fazer o anúncio, o prefeito destacou a relevância da manutenção do pagamento do salário em dia para o funcionalismo municipal.

Fonte: Secom/PMA