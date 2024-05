Prefeitura de Aracaju pagará salários dos servidores na quarta-feira

A Prefeitura de Aracaju pagará, na próxima quarta-feira, 29, os salários dos servidores públicos municipais, referente ao mês de maio. A informação foi divulgada pelo prefeito Edvaldo Nogueira, através das redes sociais, nesta quarta-feira, 22. Segundo o gestor da capital, também será creditada, na data, a primeira parcela do décimo terceiro salário para os trabalhadores ativos e inativos, da administração direta e indireta que fizeram aniversário nos meses de março e abril. Com a iniciativa, serão injetados na economia do município R$ 120 milhões.

“Trago, mais uma vez, a boa notícia de que o salário dos servidores da Prefeitura, referente ao mês de maio, será pago antecipadamente, na próxima quarta-feira, 29. Neste dia, todos os trabalhadores ativos e inativos, da administração direta e indireta terão os vencimentos depositados em conta. Além disso, também pagaremos a primeira parcela do décimo terceiro para quem fez aniversário nos meses de março e abril, demonstrando o nosso respeito aos profissionais que nos ajudam a construir uma cidade melhor para todos”, destacou o prefeito.

O pagamento do salário em dia é um compromisso que o prefeito Edvaldo honra com os servidores da Prefeitura de Aracaju desde janeiro de 2017, quando deu início ao seu mandato anterior. Além de assegurar a regularidade do pagamento do salário dos trabalhadores da administração municipal, a atual gestão também tem mantido o pagamento antecipado do décimo terceiro salário e tem realizado o pagamento de direitos e benefícios.