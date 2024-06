Prefeitura de Aracaju pagará salários dos servidores nesta sexta

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na manhã desta quarta-feira, 19, o pagamento antecipado dos salários dos servidores, referente ao mês de junho. Através das suas redes sociais, o gestor da capital informou que todos os trabalhadores da administração direta e indireta, ativos e inativos, terão os vencimentos creditados em conta na sexta-feira, 21, ao longo do dia. Além do salário de junho, também será paga a primeira parcela do décimo terceiro salário aos nascidos nos meses de maio e junho. Com a iniciativa, a gestão injetará R$ 120 milhões na economia local.

“Assim como faço mensalmente, anuncio que antecipamos o pagamento do salário, referente ao mês de junho, para a próxima sexta-feira, 21. Com o pagamento nesta data, todos os servidores públicos de Aracaju, ativos e inativos, da administração direta ou indireta, estarão com seus vencimentos em conta para comemorar os festejos de São João e São Pedro. Além disso, os servidores que fazem aniversário no mês de maio e junho receberão também a primeira parcela do décimo terceiro salário. Esse é um esforço gigantesco, mas que fazemos questão de manter como forma de reconhecimento aos trabalhadores da Prefeitura que nos ajudam diariamente na oferta de serviços de qualidade à população”, destacou Edvaldo.

Ao fazer o anúncio, o prefeito explicou ainda que o reajuste salarial, aprovado na semana passada pela Câmara Municipal de Aracaju (CMA), será pago no próximo mês, julho, com retroativo ao mês de abril. “Como a Câmara aprovou recentemente e não tivemos tempo hábil para sancionar, o reajuste salarial de 4%, retroativo ao mês de abril, será pago no mês de julho. Tanto a antecipação do pagamento do salário como o reajuste acima da inflação, que entra no próximo mês, demonstra o nosso compromisso com os servidores públicos, que são fundamentais para que a gente possa fazer esse trabalho extraordinário na Prefeitura”, afirmou.