Prefeitura de Aracaju pagará salários dos servidores no dia 30

O salário dos servidores da Prefeitura Municipal de Aracaju será pago na próxima terça-feira, dia 30. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 26, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, através de transmissão ao vivo na internet. De acordo com ele, todos os funcionários da administração – efetivos e comissionados, ativos e inativos (pensionistas e aposentados), da administração direta e dos órgãos e empresas municipais – terão seus vencimentos creditados ao longo do dia. Também será paga a primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores que fazem aniversário nos meses de março e abril.

“Mais uma vez, como tem sido ao longo de todos os meses das nossas gestões, o salário dos servidores vai ser pago em dia, dentro do mês trabalhado, como forma de reafirmarmos nosso respeito e compromisso à dedicação do trabalhador municipal com a cidade. O salário do mês de maio será pago no dia 30, bem como a primeira parcela do décimo terceiro dos servidores que nasceram em março e abril”, declarou o prefeito, em suas redes sociais.

O pagamento do salário em dia é um compromisso que o prefeito Edvaldo Nogueira honra com os servidores da Prefeitura de Aracaju desde janeiro de 2017, quando deu início ao seu mandato anterior. Além de assegurar a regularidade do pagamento do salário dos trabalhadores da administração municipal, a atual gestão também tem mantido o pagamento antecipado do décimo terceiro salário e tem realizado o pagamento de direitos e benefícios.