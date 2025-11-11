Prefeitura participa da maior feira de beleza do estado e busca parcerias

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), participou neste domingo, 9, da quarta edição da Aracaju Beauty Hair, considerada a maior feira de beleza e cosméticos de Sergipe.

Realizado no Centro de Convenções AM Malls, o evento reuniu mais de 100 expositores de todo o país, com a oferta de workshops, competições e lançamentos voltados à qualificação de profissionais do setor.

Durante o evento, representantes da Fundat dialogaram com empresários e empreendedores do setor de beleza sobre demandas de qualificação e a intermediação de vagas de emprego para a população aracajuana, um dos eixos centrais da atuação da instituição.

Líder da Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo (Direc) da Fundat, Maria Júlia Vasconcelos ressaltou o compromisso da instituição em aproximar o poder público do setor produtivo, promovendo a ligação entre empresas e profissionais em busca de colocação no mqercado de trabalho.

“Participar da Beauty Hair é uma oportunidade única de ampliar nosso network e fortalecer parcerias com empreendedores do setor. Essa aproximação é fundamental para que possamos oferecer mais vagas aos aracajuanos que precisam de emprego”, disse ela.

Na ocasião, o CEO e fundador do Grupo Smith, Will Smith, destacou a importância da iniciativa da Fundat como um exemplo de gestão que incentiva o empreendedorismo e promove a transformação social.

Segundo ele, o projeto representa uma oportunidade para impulsionar a prosperidade por meio da qualificação e do fortalecimento de parcerias voltadas à geração de renda.

“O projeto da Fundat é fantástico, pois cria um ambiente que inspira prosperidade, capacitação e esforço. Nunca vi uma prefeitura pensar em algo tão humano e transformador. Estamos aqui para somar forças com a Fundat, compartilhando experiências e caminhos. Atuamos com o público de cabeleireiros e queremos contribuir para que mais pessoas tenham oportunidades de crescer e mudar suas vidas”, afirmou.

