Prefeitura de Aracaju promove capacitação de atendimento ao turista

Nesta segunda-feira, 10, a Prefeitura de Aracaju, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal do Turismo (Setur) e a Escola de Governo e Administração Pública (Esgap), promoveu uma capacitação de atendimento ao público, com ênfase no acolhimento ao turista. A iniciativa teve como objetivo qualificar o trabalho desempenhado pelos servidores responsáveis pela recepção daqueles que visitam a capital.

“Essa ação demonstra a nossa preocupação em receber bem os turistas que visitam nossa cidade. Quem chega aqui precisa ser bem recebido pelos nossos centros de atendimento ao turista. Agora, quem atua neles estará preparado para prestar um serviço especializado”, explicou Eline Costa, diretora de Planejamento Turístico.

A Secretaria do Turismo tem empreendido esforços para que os Centros de Atendimento ao Turista (CATs), que estavam funcionando de forma precária até o final do ano passado, voltem a operar de forma adequada. Entre os participantes da capacitação, estavam estagiários que atuam nos Centros de Atendimento ao Turista e demais servidores da Setur. Eles valorizaram a iniciativa.

“O processo de capacitação foi bem prazeroso, contribuiu para desenvolvermos novas habilidades de comunicação e potencializarmos as habilidades que já temos, além de trazer uma nova visão sobre a nossa cidade”, afirmou Nathaly Andrade, atendente de Cat.

Guilherme Souza também é atendente de Cat e seguiu a mesma linha de pensamento: “Participar da capacitação foi muito bom, agrega tanto na vida pessoal como profissional. Eu gostei bastante de ter participado, foi uma capacitação dinâmica e divertida, ao mesmo tempo que agrega para minha profissão”.

Esgap

A Escola de Governo e Administração Pública é vinculada à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) e tem a finalidade de realizar cursos de formação continuada dirigidos por servidores públicos municipais e se consolida como Centro de Capacitação, Empreendedorismo e Inovação. Tem a missão de capacitar e qualificar gestores criativos para uma cidade, inteligente, humana, sustentável.

Foto: Ascom/Setur