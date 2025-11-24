Prefeitura de Aracaju promove Festival do Caranguejo na Orla da Atalaia

A Prefeitura de Aracaju realizará, entre os dias 4 e 7 de dezembro, o Festival do Caranguejo, evento que celebra um dos principais símbolos gastronômicos e culturais da capital sergipana. Para divulgar a programação, a prefeita Emília Corrêa esteve na Orla da Atalaia, na tradicional Passarela do Caranguejo, conversou com turistas e aproveitou para convidá-los a participar da programação.

Durante a caminhada, a prefeita ressaltou para os turistas a relevância do caranguejo para a identidade sergipana. Ela destacou que o crustáceo, amplamente reconhecido como um dos ícones da culinária local, possui espaço de destaque na Orla da Atalaia. “Precisamos valorizar essa identidade para atrair mais turistas e fortalecer a nossa economia. O caranguejo faz parte da história da cidade e do cardápio mais tradicional de Aracaju”, afirmou.

O Festival do Caranguejo é promovido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo, em parceria com a Fecomércio/SE. A iniciativa, que integra o calendário oficial de eventos da capital, mobiliza toda a cadeia produtiva do setor turístico, envolvendo chefs, cozinheiros, estudantes de gastronomia e turismo, além da hotelaria, bares, restaurantes e diversos serviços ligados ao segmento.

Texto e foto AAN