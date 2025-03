Prefeitura de Aracaju promove segundo Giro Fundat no bairro 17 de março, em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), realizou a segunda edição do Giro Fundat, desse vez aconteceu no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEUs) Mariana Martins Moura Sousa, no bairro 17 de Março, oferecendo dezenas de serviços para a população.

O Giro Fundat disponibilizou atividades como o pré-cadastro para cursos, cadastro de currículos e orientação para microempreendedores individuais (MEI), emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), além do atendimento do programa Crediamigo do Banco do Nordeste. “O primeiro produto que a gente oferece aqui no Giro Fundat é o capital de giro para fomentar os negócios e melhorar a economia com o crédito facilitado”, explicou Daniela Varela, agente de negócios do Crediamigo do Banco do Nordeste.

A comunidade foi incluída na programação com diversas atrações, como a apresentação de dança do Grupo de Dança Vidart, formado por atendidos dos CRAS da região, performances musicais dos grupos Aventureiros e Desbravadores.

Para quem tem animais de estimação, o evento ofereceu consultas veterinárias, vacinação antirrábica e teste rápido de leishmaniose (calazar) em cães.

Elisabete Sales, aluna do curso de pães caseiros e lanches quentes e frios realizado na UQP do Santos Dumont, demonstrou entusiasmo com a iniciativa. “Para mim, está sendo muito gratificante. É uma oportunidade de mostrar nosso trabalho, empreender e garantir nossa renda”, afirmou.