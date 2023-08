Prefeitura de Aracaju realiza Dia D de combate à leishmaniose

Com o objetivo de reforçar as orientações à população e aos profissionais de saúde, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizou diversas ações durante a Semana Nacional de Controle e Combate à Leishmaniose, iniciada no último dia 7. Para concluir o período de ações alusivas, nesta sexta-feira, 11, será realizado o Dia D, das 9h às 12h, na UBS Anália Pina, no conjunto Almirante Tamandaré, no bairro Santos Dumont.

Ao longo da ação desta sexta, serão oferecidos serviços de vacinação antirrábica (canina/felina), coleta para exame de Leishmaniose Visceral Canina, palestras sobre o agravo da doença e distribuição de brindes.

A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Marina Sena, reforça a importância dos cuidados a serem adotados pela população.

“Esta é uma semana de ampliação do olhar sobre a doença e os riscos para a saúde, do ponto de vista dos sintomas, prevenção, tratamento, informações gerais e oferta de serviços. Para isso, intensificamos as ações. O Dia D vai proporcionar uma manhã de oferta de serviços e, por isso, convidamos a população a participar”, destaca Marina.

A leishmaniose é uma doença parasitária infecciosa não contagiosa, causada pelo protozoário Leishmania chagasi e transmitida através da picada de flebotomíneos infectados. Tem como fonte de infecção os reservatórios – no ambiente urbano o principal é o cão, e no ambiente silvestre, as raposas -, podendo se manifestar de duas formas: a Leishmaniose Tegumentar ou Cutânea e a Leishmaniose Visceral ou Calazar.

Fonte e foto SMS