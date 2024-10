Prefeitura de Aracaju realiza exames gratuitos no Shopping Jardins

Mais uma vez, o Shopping Jardins engaja-se no movimento Outubro Rosa e promove ações para alertar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo do útero. Além de iluminar a fachada de rosa, o Shopping Jardins promove atendimentos gratuitos a mulheres e homens transgênero, com idades entre 25 e 69 anos, em parceria com a Prefeitura Municipal de Aracaju.

De 21 a 25 de outubro, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde realizarão exames clínicos das mamas, citopatológicos de colo do útero, testes rápidos para detecção de sífilis, HIV e hepatites B e C, verificação de pressão arterial e glicemia capilar e atualização de carteira vacinal.

O atendimento acontecerá no Posto de Vacinação da Prefeitura, localizado em frente à Lotérica, das 10h às 12h e das 13h às 18h.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

Lotti+Caldas Comunicação