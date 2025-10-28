Prefeitura de Aracaju realiza plantio de 100 mudas de mangue branco

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), realizou na manhã desta terça-feira, 28, o plantio de 100 mudas de mangue branco no bairro Coroa do Meio, nas proximidades do “Bar da Draga”. A iniciativa faz parte do projeto “Aju É Mangue”, que objetiva reflorestar os manguezais urbanos.

O plantio marca uma nova etapa do trabalho desenvolvido pelo Horto Municipal, que tem investido na produção inédita e no plantio de espécies nativas de mangue. “A escolha do mangue branco é técnica, pois é uma espécie que consegue suportar a menor interferência das marés em relação ao mangue vermelho e ao mangue preto. As mudas utilizadas foram produzidas no Horto Municipal, em processo 100% sustentável, utilizando substrato oriundo da compostagem dos resíduos das feiras livres de Aracaju, transformando o descarte orgânico em sumo ecológico de alta qualidade”, explicou a secretária do Meio Ambiente, Emília Golzio.

A secretária destacou ainda que esse plantio integra uma das etapas de validação do Protocolo Municipal de Produção de Mudas, elaborado pela Sema, e será referência para ações futuras de restauração costeira. “É um avanço concreto no enfrentamento das mudanças climáticas, fortalecendo a resiliência ambiental e ampliando a captura de carbono para garantir uma recuperação muito mais eficiente desse ecossistema tão importante para o Brasil”, completou Emília.

A equipe de Educação Ambiental da Sema dialogou com moradores da região sobre descarte irregular, além de fazer a doação de mudas medicinais. Karine de Assis, moradora e empreendedora do bairro, disse que estava muito emocionada em assistir o reflorestamento do mangue. “A natureza é uma benção! Precisamos preservar o máximo dela, pois nós vamos e é ela que fica para as próximas gerações. Estou muito feliz com a iniciativa da gestão em plantar essas mudas, em vir cuidar deste local tão importante. Vocês estão de parabéns!”, comemorou.

Com resultados favoráveis, o projeto deve ampliar o escopo de produção para outras espécies de mangue que ocorrem na região, como o mangue preto e o mangue de botão. Assim, o Horto avança nas ações planejadas de preservação e restauração dos ecossistemas costeiros, fundamentais para a biodiversidade e a qualidade ambiental da capital sergipana.

Foto: Raquel Fernandes