PREFEITURA REALIZA SORTEIO DE VAGAS PARA AMBULANTES QUE VÃO ATUAR NA ÁREA EXTERNA DA VILA DA PÁSCOA

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizará na próxima quarta-feira, 2 de abril, o sorteio das vagas destinadas a ambulantes interessados em comercializar na área externa da Vila da Páscoa — evento realizado no entorno dos Lagos da Orla da Atalaia, organizado pelo Governo do Estado de Sergipe, com o objetivo de promover a cultura e o lazer para moradores e turistas. A edição de 2025 acontecerá de 4 a 27 de abril, sempre das 17h às 22h.

A ação acontecerá no estacionamento do Oceanário, localizado na Orla de Atalaia, com início às 9h. No local, será realizado o cadastro dos interessados e, logo em seguida, o sorteio entre todos os presentes que demonstrarem interesse em participar. As vagas são destinadas às seguintes categorias: pipoca, algodão-doce, churros, veículos tipo Towner, food trucks e brinquedos.

A organização dessa etapa ficará sob responsabilidade da Diretoria de Orlas e Parques da Emsurb (DIROPA). De acordo com o diretor Fabiano Braga, a ação visa assegurar a igualdade no processo de seleção. “Nosso objetivo é garantir que todos os ambulantes que se apresentarem no dia tenham as mesmas chances de atuar durante o evento. O sorteio é uma forma justa e transparente de organizar os espaços disponíveis na área externa da Vila da Páscoa”, destacou.

A Emsurb reforça que apenas os ambulantes presentes no local e que realizarem o cadastro dentro do horário previsto poderão participar do sorteio.

