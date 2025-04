Prefeitura realizará leilão dia 11 de abril e abre visitação aos lotes em Aracaju

Como uma oportunidade para pessoas físicas e jurídicas adquirirem equipamentos que não estão mais sendo utilizados nas unidades públicas da cidade, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), realizará o primeiro leilão de itens inservíveis de 2025. A iniciativa ocorrerá em 11 de abril, por meio do endereço eletrônico: www.nordesteleiloes.com.br

Para que os interessados possam conhecer os lotes disponíveis, as visitas presenciais estarão liberadas no período de 7 a 10 de abril, das 8 às 12h, e das 14 às 16h. Os lotes 1 a 7 compreendem bens inservíveis e estão localizados na rua Estância, nº 2.218, no bairro Cirurgia (galpão da Semed). Já os lotes 8 a 11, de veículos usados, ficam na avenida Augusto Franco, nº 2.500, no Ponto Novo (estacionamento do Salles Multieventos). Não haverá visitação no dia do Leilão.

Diretor do Departamento Central de Patrimônio do Município (DCPM) e presidente da Comissão do Leilão, Evandro Lessa reforça a importância da visitação para que os interessados conheçam os bens com antecedência.

“Estamos nos aproximando do primeiro leilão deste ano, que será realizado de forma totalmente online. Fizemos uma seleção criteriosa dos produtos ofertados e estamos disponibilizando 11 lotes, incluindo bens inservíveis e veículos usados do município. Nossa expectativa é que os interessados possam adquirir os itens e atribuir uma nova funcionalidade a estes”, diz Evandro.

Para mais informações, consulte o edital ou entre em contato com a equipe responsável pelo telefone fixo (79) 4009-8155.

Foto: Diego Souza/Ascom Seplog