PREFEITURA DE ARACAJU RETIRA MAIS DE 4 MIL TONELADAS DE RESÍDUOS DE CANAIS PARA ENFRENTAR CHUVAS NA CAPITAL

Com o objetivo de minimizar os impactos das chuvas e garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem da cidade, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), intensificou as ações de limpeza e manutenção dos canais que cortam a capital.

As atividades fazem parte do Plano de Contingência desenvolvido pelo Comitê Operacional de Aracaju (COA), liderado pela prefeita Emília Corrêa.

Entre janeiro e abril deste ano, a Emsurb realizou a limpeza de 36 canais em diversos bairros da cidade, totalizando a remoção de 4.479,780 toneladas de resíduos. As intervenções contemplaram localidades como Santa Maria, Jabotiana, Luzia, Olaria, 13 de Julho, Jardim Centenário, Santos Dumont, Japãozinho, entre outros.

Os serviços envolveram limpeza manual de canais, desobstrução de bocas de lobo e limpeza geral de vias públicas, com foco na retirada de lixo, entulho e vegetação que impedem o escoamento da água da chuva. Um dos objetivos centrais da ação é prevenir enchentes, alagamentos e outros transtornos típicos do período de inverno.

“Trabalhamos de forma contínua e estratégica, priorizando áreas críticas, com base no histórico de ocorrências e na avaliação técnica da nossa equipe”, explica Christopher Prado, gerente de Limpeza Urbana da Emsurb.

Além da atuação direta, o trabalho envolve o monitoramento constante das áreas atendidas, de modo a garantir que o escoamento da água pluvial ocorra de forma eficiente. Os resultados esperados incluem a redução de resíduos nas vias públicas, a prevenção de alagamentos e a melhoria na qualidade de vida da população.

A Prefeitura reforça ainda a importância da colaboração da população, evitando o descarte irregular de lixo nas ruas e canais, o que compromete o sistema de drenagem e eleva os riscos de sinistros durante o período chuvoso.

Foto: Plácido Noberto