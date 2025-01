PREFEITURA DE ARACAJU SEGUE COM TRABALHO PREVENTIVO PARA REDUZIR IMPACTOS DAS CHUVAS NA CAPITAL

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, esteve na tarde deste sábado (11), vistoriando o trabalho das equipes do Comitê Operacional em pontos críticos da cidade.

O primeiro local visitado pela prefeita foi o canal do conjunto Cleonaldo Araújo, no bairro Porto D’antas, Zona Norte da capital. “Estamos realizando uma ação preventiva. Acabamos de chegar e sabemos que as chuvas estão se aproximando, conforme as previsões indicam. Nosso objetivo agora é agir rapidamente para minimizar os danos. A chuva é algo abençoado, mas, quando a cidade não está preparada, pode causar muitos prejuízos, e isso é o que queremos evitar. Por isso, estamos aqui, com a presença das equipes do comitê, para tomar as medidas necessárias e reduzir os impactos dentro do tempo que temos”, enfatizou Emília Corrêa.

De acordo com a coordenadora da Defesa Civil de Aracaju, Valéria Bispo, as equipes seguem em total prontidão. “O objetivo é prevenir e mitigar os riscos de possíveis impactos causados pelas chuvas fortes que podem ocorrer nas próximas 24 horas em nossa capital. A Defesa Civil está totalmente preparada para agir. Reforçamos que a população pode contar com o serviço emergencial pelo número 199. Ao ligar, basta informar o ocorrido, e nossa equipe responderá prontamente para atender à solicitação”, disse.

No conjunto Almirante Tamandaré, localizado no bairro Santos Dumont, a prefeita dialogou com os moradores sobre a situação do canal, que, durante períodos de chuvas intensas, transborda e invade as residências, causando sérios transtornos à população.

O professor Israel Cravo, morador do Almirante Tamandaré, disse que a presença da prefeita nas ruas é fundamental. “Ela está de parabéns por se aproximar da comunidade e entender de perto os desafios enfrentados pelos moradores. Esperamos que, juntamente com sua equipe, ela consiga implementar soluções eficazes para melhorar as condições do canal, que tem gerado grande angústia à população, especialmente durante os períodos de chuva”, revelou.

Outra moradora, a pensionista Jeane Alves dos Santos, afirmou que, em anos, nenhum gestor havia se preocupado em verificar a situação do canal. “Estamos felizes com a presença da prefeita aqui, conversando com a gente e ouvindo o que temos a dizer. Acho que, agora, temos a chance de ver as coisas melhorarem.”

Nova Aracaju em ação

Desde as primeiras horas da sexta-feira, 10, quando o comitê operacional foi instituído, a Prefeitura tem realizado a limpeza de canais, canaletas, córregos, bueiros e valões em vários pontos da cidade.

A Emurb está com três equipes de limpeza e desobstrução de drenagem, mais um caminhão de desobstrução e, ainda, uma equipe de tapa-buracos. A programação do dia contempla ações nos bairros Jabotiana, Santa Maria, Robalo, Aruana, Soledade, Porto D’antas e Dom Luciano.

O trabalho da Emsurb também teve início na sexta-feira, 10, e segue pelos próximos dias. Neste sábado, 11, os agentes realizaram limpeza de canais, varrição e serviços de poda. As ações preventivas passaram pela Travessa General Chaves, entorno da Praça da Imprensa, nas avenidas Salatiel, Jorge Amado, Pedro Paes e Anísio Azevedo, ruas Laura Fontes e Joventina Alves, e bairro Porto D’antas.

O trânsito também é prioridade nesse trabalho de prevenção. As equipes da SMTT atuam na manutenção preventiva e corretiva dos semáforos. Foram realizadas manutenções preventivas nos equipamentos dos cruzamentos da Av. Edésio Vieira e Rua Urquiza Leal; e da Av. Antônio Cabral e Av. Coelho e Campos. Também houve manutenção corretiva, devido à chuva, nos semáforos dos cruzamentos da Av. Anísio Azevedo e Rua Cedro; da Rua Acrísio Cruz e Av. Anísio Azevedo; e da Av. Hermes Fontes e Av. Edésio Vieira de Melo.

A prefeita Emília Corrêa reafirma que o trabalho continuará focado em prevenção e na diminuição de danos. “Apesar das chuvas ainda não terem se intensificado, esse tempo extra nos permite realizar mais limpezas e tomar medidas preventivas para evitar maiores danos. Caso seja necessário, o número de contato é o 199, e as equipes já estarão em ação”, finalizou.

A força-tarefa é constituída pela Defesa Civil de Aracaju, Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e pelas Secretarias da Família e Assistência Social, Meio Ambiente e Comunicação Social.

Com informações e foto da AAN