Prefeitura de Aracaju terá ponto facultativo no dia 1º de novembro

Em alusão ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, a Prefeitura de Aracaju declarou ponto facultativo o expediente do dia 1º de novembro no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

De acordo com o Decreto nº 7.849, assinado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, o ponto facultativo não se aplica aos órgãos e entidades prestadores de serviços considerados essenciais ou que não podem sofrer descontinuidade.

A data representa uma homenagem aos servidores que atendem diariamente a população aracajuana, na prestação dos relevantes serviços à sociedade.