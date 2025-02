Prefeitura de Barra dos Coqueiros anuncia programação para o carnaval

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros lançou, nesta quinta-feira, 20, a programação do Carnaval 2025. o anúncio foi feito em uma coletiva à imprensa no Inoah Beach, na Praia da Costa, um dos pontos turísticos do município. As atrações musicais mesclam artistas sergipanos e nacionais.

“É com muita alegria que anunciamos mais um importante evento para o município, que fortalece o turismo e a economia local. O carnaval da Barra é uma tradição que mantemos viva com essa vasta programação, numa mistura de ritmos que com certeza levará alegria para quem vier curtir nossa festa”, afirmou o prefeito Airton Martins.

As apresentações musicais irão ocorrer em diversos pontos da sede do município, além da Praia da Costa e da Atalaia Nova. “Não temos dúvida que a Barra será um dos principais destinos em Sergipe durante o carnaval. E estamos preparando a estrutura necessária para receber todos da melhor maneira possível”, ressaltou o prefeito.

Diante da grandiosidade do evento, a Prefeitura da Barra, por meio das secretarias e órgãos, organizou um planejamento de ações para atender as demandas. Entre elas, posto provisório de saúde, reforço na escala de médicos, distribuição de preservativos, reforço na iluminação, decoração da cidade e mais equipes de limpeza urbana.

Além disso, monitoramento por vídeo em todo o percurso para garantir a segurança dos foliões. Também serão realizadas campanhas de conscientização sobre o combate à importunação sexual contra as mulheres, de responsabilidade no trânsito, entre outras.

Programação Completa

SÁBADO 01/03

13H – ABERTURA PRAÇA SANTA LUZIA – PANKA 10 (LOCAL)

16H – ARRASTÃO NA BARRA – LUIZ CALDAS

20H – PRAÇA DO PRISCO – LUANZINHO MORAES

22H – PRAÇA DO PRISCO – NONA

00H – PRAÇA DO PRISCO – MIKAEL SANTOS

02H – ENCERRAMENTO

DOMINGO 02/03

13H – PRAIA DA COSTA – KR PRIME (LOCAL)

16H – ARRASTÃO PRAIA DA COSTA /ATALAIA NOVA – BLACK STYLE

20H – ATALAIA NOVA – HEYTOR O BOYZINHO

22H – ATALAIA NOVA – MATHEUS FREITAS (LOCAL)

00H – ATALAIA NOVA – UNHA PINTADA

02H – ENCERRAMENTO

SEGUNDA 03/03

13H – PRAIA DA COSTA – DAN VASCONCELOS(LOCAL)

16H – ARRATÃO PRAIA DA COSTA / ATALAIA NOVA – MARCIA FREIRE

20H – ATALAIA NOVA – DEVINHO NOVAES

22H – ATALAIA NOVA – JEITO DE SER

00H – ATALAIA NOVA – YGOR RANIERE

02H – ENCERRAMENTO

TERÇA – FEIRA 04/03

13H – PRAIA DA COSTA – DIOGUINHO

16H – ARRASTÃO PRAIA DA COSTA/ATALAIA NOVA – NINHA

20H – ATALAIA NOVA – ART MANIA

22H – ATALAIA NOVA – ADALGISA

00H – ATALAIA NOVA – DAM CHICLETERO

02H – ENCERRAMENTO

CS Assessoria & Comunicação