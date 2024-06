Prefeitura de Carira entrega novos espaços de lazer e esportes

Moradores do povoado Massaranduba, em Carira, ganharam novos espaços de lazer e prática esportiva. Foram entregues pela gestão municipal, na terça-feira, 18, a Praça Santo Antônio, que foi reformada, e a nova Quadra de Esportes Jonas Correia dos Santos. Obras que reforçam o compromisso com o desenvolvimento do município.

“Isso aqui proporciona saúde, qualidade de vida, é espaço para a prática de atividades físicas e esporte. Além disso, os moradores também podem utilizar como um local de convivência entre as famílias. Tudo de bom para que Carira possa continuar avançando e logo chegaremos em outros povoados com mais obras que beneficiem a população”, afirmou o prefeito Diogo Machado.

Os moradores destacaram a importância dos novos espaços para a comunidade. “Estou muito feliz, porque nossas crianças agora tem um espaço para brincar. A gente nunca teve uma praça organizada como está hoje. Que Deus abençoe a cada um que se empenhou para proporcionar essa alegria, esses sorrisos no rosto das crianças”, ressaltou Clecia Dias, moradora do povoado.

“Me sinto lisonjeada ao ver o prefeito Diogo Machado dar o nome de meu pai à quadra de esportes do povoado Massaranduba, que foi reformada. Eu nunca imaginava que isso poderia ocorrer, mas hoje podemos dizer que temos um prefeito que veio mesmo trabalhar”, declarou Raimunda Amaranto, filha do homenageado.

CS Assessoria & Comunicação