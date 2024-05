Prefeitura de Estância Divulga Programação dos Festejos Juninos 2024

A Prefeitura de Estância, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, divulgou na manhã desta sexta-feira, 31, a programação completa dos festejos juninos de Estância 2024, com o tema “Passei o Ano Todo Te Esperando”. Conhecida por realizar 30 dias de festas ininterruptas e seu São João Cultural, a cidade promete mais um ano de celebrações repletas de tradições e alegria.

A programação inclui uma variedade de atrações que vão desde o autêntico forró pé de serra até shows nacionais, bandas locais e regionais. Além disso, o público poderá desfrutar de grupos folclóricos como a Batucada, apresentações de quadrilhas, concursos juninos, e o icônico show pirotécnico com exibição de espadas e o Majestoso Barco de Fogo, maior símbolo da cultura sergipana.

Confira a programação completa.

PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DE ESTÂNCIA 2024

31/05 – SEXTA-FEIRA

17h30– Cortejo Cultural

Local: Igreja do bairro Santa Cruz em destino a Praça Barão do Rio Branco, com apresentação de Barco de Fogo, hasteamento das bandeiras e bênção da fogueira.

Shows com:

22h – GARDÊNIA MEL

00h – ALCYMAR MONTEIRO

02h – MAGNÍFICOS

04h – IGUINHO E LULINHA

Local: Palco Principal – Forródromo de Estância

01/06 – SÁBADO

20h – Inauguração do Arraiá Chico Surdo

Atração CulturaL (Trio Pé de Serra e Batucada)

Apresentação de Barco de Fogo e Espadas

Shows com:

22h – TYTA BARÃO

00h – FORRÓ MAIOR

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

02/06 – DOMINGO

16h – Concurso das Rainhas do São João (Kids, Mirim e Adulta)

19h – Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Shows com:

20h – LIRA CARLOS GOMES

22h – CUSCUZ COM LEITE

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

03/06 – SEGUNDA-FEIRA

15h – Forró no Campo

Local: Escola Municipal Eleonora Pereira Leite – Povoado Curuanha (Comunidade Quilombola)

20h- Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

04/06 – TERÇA-FEIRA

15h – Forró no Campo

Local: Escola Agrícola – Povoado Araçás

20h- Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

05/06 – QUARTA-FEIRA

15h – Forró no Campo

Local: Escola Municipal Humberto Ferreira (Pousada do Padre) – Povoado Porto do Mato

20h- Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

06/06 – QUINTA-FEIRA

15h – Forró no Campo

Local: Escola Municipal Joaquina de Souza – Colônia Entre Rios

20h- Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

07/06 – SEXTA-FEIRA

15h – Forró no Campo

Local: Escola Municipal Virgílio de Oliveira Lima (Estrada do Farnaval) – Povoado Muculanduba

20h – Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Shows com:

22h – BENICIO MELO

00h – ZÉ LUIZ VAQUEIRO

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

08/06 – SÁBADO

20h – Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Shows com:

22h – DANIELZINHO JR

00h – DOUGLAS GAVIÃO

02h – ÁKILA TEIXEIRA

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

09/06 – DOMINGO

18h – Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Shows com:

20h- KÁTIA SILVA

22h – DANIELZINHO KACETEIRO

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

10/06 – SEGUNDA-FEIRA

FEIRA DE CULTURA E ARTE

Manhã, Tarde e Noite

19- Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

11/06 – TERÇA-FEIRA- DIA DO BARCO DE FOGO

19h – Cortejo Cultural “Os Marujos de Chico Surdo”

Local: Bairro Porto D’Areia em destino ao Arraiá Chico Surdo (Forródromo de Estância)

20h – Apresentação de 11 (onze) Barcos de Fogo e Espadas

Shows com:

21h – TARGINO GONDIM

23h – WILLIAM FERRAZ

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

12/06 – QUARTA-FEIRA (NOITE DOS NAMORADOS)

20h – Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Shows com:

21h – PLAY NAS ANTIGAS

23h – FOGO NA SAIA

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

13/06 – QUINTA-FEIRA (DIA DE SANTO ANTÔNIO)

14h – Festa de Santo Antônio (Festa de Adelson): Corrida de Jegue e Brincadeiras Juninas.

21h- Guerra de Buscapés

Local: Av. Getúlio Vargas (Rua Nova)

No Arraiá Chico Surdo

20h – Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

14/06 – SEXTA-FEIRA

19h – Concurso do Melhor Licor

20h – Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Shows com:

21h – JAILSON DO ACORDEON

23h -NINÉIA OLIVEIRA

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

15/06 – SÁBADO

9H- VAN DO FORRÓ DA FECOMÉRCIO

LOCAL: NA FEIRA DE ESTÂNCIA

17H30- ARRASTAPÉ DAS MENINAS- Pelas ruas da cidade

19H -Atração Cultural, Barco de Fogo e Espadas.

Shows com:

20h- ÂNGELO MAX

22h – ZUERÕES DO FORRÓ

00h – BABY SOM

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

16/06 – DOMINGO

18h – Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Shows com:

20h – JORGE MARAVILHA

22h- FRANQUINHO VAQUEIRO

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

17/06 – SEGUNDA-FEIRA

20h – Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

18/06 – TERÇA-FEIRA

Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

19/06 – QUARTA-FEIRA

20h – Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

20/06 – QUINTA-FEIRA

20h – Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

21/06 – SEXTA-FEIRA

19h – Concurso de Comidas Típicas

20h -Atração Cultural, Barco de Fogo e Espadas.

Shows com:

22h – JOÃO PAULO EXPRESSO

00h – DUDU SWINGÃO E DOSE DUPLA

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

22/06 – SÁBADO

20h – Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Shows com:

22H- PEDRO LUA

00H- LOURINHO DO ACORDEON

02H- CHIRLYS TRINDADE

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

23/06 – DOMINGO

h – Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Shows com:

22h – MANIM VAQUEIRO

00h – FABINHO DO ACORDEON

02h – PRISCILA SENA

04h – GIL MENDES

Local: Palco Principal – Forródromo de Estância

24/06 – SEGUNDA-FEIRA- SÃO JOÃO

16h- PROCISSÃO DE SÃO JOÃO

Local: Saída da Igreja do Bairro Botequim em destino a Catedral.

19h – Concurso da Rua Mais Enfeitada

Local: Pelas ruas da cidade

20h – Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

Shows com:

22h – JEANNY LINS E DEDÉ BRASIL

00H – WILLY SALLES

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

25/06 – TERÇA-FEIRA

19h – Atração Cultural, Barco de Fogo e Espadas.

21h- FABINHO MORAL

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

26/06 – QUARTA-FEIRA

19h – Atração Cultural, Barco de Fogo e Espadas.

Shows com:

20h – EUGÊNIO BISPO

22h – FORROZÃO QUARTO DE MILHA

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

27/06 – QUINTA-FEIRA

19h – Concurso do Melhor Barco de Fogo

Local: Buscapezódromo – Forródromo de Estância

Shows com:

22h – IRANY BRISA

00h – JEFF LISBOA

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

28/06 – SEXTA-FEIRA

19h – Concurso do Melhor Fogo (Buscapé e Espada)

Local: Buscapézódromo – Forródromo de Estância

Shows com:

22h – TARCÍSIO DOCE SEDUÇÃO

00h – ELBA RAMALHO

02h – FLOR DE MARACUJÁ

Local: Palco Principal – Forródromo de Estância

29/06 – SÁBADO

20h – Atração Cultural, Barco de Fogo e Espadas.

Shows com:

23h – RAÍ SAIA RODADA

01h – XOXOTEAR

03h – BILINHO BARRETO

05h – CAVALEIROS DO FORRÓ

Local: Palco Principal – Forródromo de Estância

Os shows acontecerão no Forródromo Rogério Cardoso, que também abrigará o Arraial Chico Surdo, com barracas de artesanato, comidas típicas e os tradicionais licores caseiros.

Venha para Estância, a cidade que oferece a programação mais cultural de Sergipe.

