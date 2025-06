Prefeitura de Pacatuba realiza o São João cheio de tradição

“São João de tradição, arretado de bom”. Esse foi o slogan que a Prefeitura de Pacatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, adotou para as festas juninas realizadas durante quase todo o mês de junho, com festejos em praticamente todos os povoados do município.

O São João pacatubense foi cheio de tradição. Nesta segunda-feira (23), as bandas Painel de Controle e Karisma e Liene, a Rainha, garantiram um momento de alegria para a população.

Já no dia seguinte (24), o tradicional casamento do matuto foi realizado no povoado Estiva do Raposo com Fabinho e Forrozão Carro de Boi e Túlio Duarte. A cavalgada arrastou centenas de vaqueiros apaixonados que curtiram os shows de Manim Vaqueiro, Rafinha, o bom de verdade, e a banda Forró Maior, que animaram o povo.

“Foi um São João inesquecível para Pacatuba. A Prefeitura caprichou neste ano e foi uma festa top. Sou apaixonada por essa época e aqui em nosso município foi bom demais. Que continue assim”, sugeriu a dona de casa, Célia Santos.

“Acho que a Prefeitura soube manter essa tradição e garantiu uma festa com segurança, muita oportunidade para os comerciantes venderem seus produtos e acima de tudo alegria. É isso, São João é a época mais animada do ano e aqui foi maravilhoso”, disse o professor Arionaldo Ferreira.

Desde o mês de maio, a Prefeitura de Pacatuba começou a divulgar em suas redes sociais a realização do São João. E a propaganda fez jus à realidade, pois foram realizadas festas em vários povoados do município, como a Festa do Santo Cruzeiro, que abriu os festejos. Desde então o povo curtiu shows musicais, cavalgada, apresentações culturais e folclóricas e muita alegria.

“O São João em Pacatuba é conhecido no estado de Sergipe e na região, por isso é uma tradição. Nos sentimos muito felizes ao ver que tudo deu certo, que a nossa gente se divertiu, que geramos renda para os comerciantes e vendedores ambulantes, mas sobretudo que nossa cultura continuou forte e valorizada. Agora vamos aproveitar as festas que ainda vão acontecer e garantir que nosso São João termine como começou, com alegria”, destacou a prefeita Iara Martins.

Durante os festejos, o ex-prefeito de Pacatuba e também esposo da atual prefeita, Alexandre Martins, foi presença marcante no evento, sendo um dos principais entusiastas das festas.

