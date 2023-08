Prefeitura de Rosário amplia número de beneficiários do PIS e das cestas básicas

O prefeito de Rosário do Catete, Antônio César Correia Diniz de Resende, anunciou a ampliação do número de beneficiários do Programa de Inclusão Social (PIS) e das cestas básicas. O anúncio aconteceu, no complexo da Secretaria Municipal da Assistência e do Desenvolvimento Social, na tarde desta quarta-feira (2).

No PIS, 20 famílias foram adicionadas e passarão a contar com R$ 200,00/mensais. Com esta inclusão, cerca de 900 famílias serão beneficiadas. No programa de distribuição de cestas básicas, 49 famílias foram adicionadas. Este programa beneficia aproximadamente 1.000 famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para o prefeito de Rosário do Catete, César Resende, essa ampliação só foi possível graças ao planejamento adotado na gestão administrativa. “Cabe ressaltar, que a partir do planejamento, além de resgatar os programas sociais, aumentamos o valor do benefício e ampliamos o número de famílias contempladas desde o primeiro semestre do ano. O PIS, por exemplo, passou de R$ 150 para R$ 200 mensais”, destacou.

A coordenadora do programa PIS, Marta Xavier, destacou que a tendência do programa é ampliar o número de beneficiários. “A gestão municipal conseguiu ampliar o número de famílias atendidas pelo programa e a tendência é que aumente ainda mais e sempre com o pagamento sendo efetuado até o dia 10 de cada mês. Fato importante pois contribui para o impulsionamento da economia local, afinal o dinheiro é investido no próprio município”, pontuou.

Na oportunidade, os novos beneficiários receberam orientações dos técnicos da Secretaria Municipal da Assistência e do Desenvolvimento Social, além da participação na dinâmica conduzida pela profissional Alexandrina Terapeuta.

Por Keizer Santos