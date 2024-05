PREFEITURA DE SÃO CRISTÓVÃO DIVULGA DATAS DO “SÃO JOÃO DA TRADIÇÃO” NO CENTRO HISTÓRICO E NO EDUARDO GOMES

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe Água (Fumctur), está nos preparativos para mais um ano de festejos juninos com o tradicional São João da Tradição. A realização no Centro Histórico será nos dias 14 e 15 de junho, enquanto no Eduardo Gomes será nos dias 05 e 06 de julho.

De acordo com a presidente da Fumctur, Paola Santana, o principal motivo para essas duas realizações é contemplar a todos com essa festa tradicional. Como são localidades consideravelmente distantes uma da outra, ocorreu a disposição de realizar a festa nesses dois locais, aumentando, dessa forma, mais diversão para a população, conforto para se divertir, além de serem mais dias oportunos para a geração de turismo e renda para a cidade e para àqueles que desejarem comercializar seus produtos.

“O São João da Tradição é um evento que valoriza a cultura e fortalece as tradições locais, por isso, buscamos preparar uma programação com artistas consagrados e novos artistas da terra. É uma oportunidade para as famílias se reunirem, se divertirem e celebrarem juntas na melhor época do ano. Além disso, o evento aquece a economia local, gerando empregos temporários e movimentando o comércio da região, que é o nosso principal objetivo”, enfatizou Paola.

Além da valorização cultural e estímulo econômico para a cidade, Paola Santana enfatizou o quesito segurança em sua fala. “Assim como nos anos anteriores, teremos uma grande e forte estrutura de palco para receber as bandas e todo o entorno do espaço será fechado. Essa foi uma estratégia de segurança que deu certo e que adotaremos novamente, além das parcerias que estamos fechando com demais agentes de segurança pública e particular para garantir a segurança de todos”.

Haverá revista na entrada do evento com utilização de detector de metais, câmeras de segurança serão instaladas em pontos estratégicos, equipes serão contratadas para reforçar a segurança nos dias de evento e não será permitida a comercialização e entrada com bebidas em recipientes de vidro.

Elma Santos, diretora municipal de Arte e Cultura, enfatiza que a seleção dos artistas contempla cantores regionais e nacionais, mas a prioridade são os artistas locais. “Em todos os eventos que realizamos, priorizamos os artistas do município. É uma forma de trazer rendas para esses músicos como, também, a valorização do seu trabalho. Além disso, buscamos artistas de renome regional e nacional que dialoguem com a nossa programação. A seleção, principalmente os da terra, é feita a partir dos critérios que pedem o credenciamento aberto de forma prévia em nosso site”.

A programação completa do evento será divulgada nos próximos dias nas redes sociais e site da Prefeitura de São Cristóvão.

Ascom PMSC – Foto: Heitor Xavier