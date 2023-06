São Cristóvão divulga programação do “São João da Tradição”

A Prefeitura de São Cristóvão tornou público a programação completa do “São João da Tradição 2023″. As festas acontecerão na antiga Estação Ferroviária, no Centro Histórico da cidade, nos dias 16 e 17 de junho, e no Eduardo Gomes, nos dias 14 e 15 de julho. Dentre as atrações confirmadas estão Zé Tramela, Forró Maior e Danielzinho Jr.

Com a intenção de alcançar todo o público do Centro Histórico e também do grande Rosa Elze, a presidenta da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Fumctur), Paola Santana, explica que os festejos juninos são segmentados por bairros, acontecendo em grande escala também no bairro Eduardo Gomes.

“Em 2022, realizamos uma atividade maior no Centro do Eduardo Gomes, contemplando toda região do grande Rosa Elze, bem como aqui no Centro Histórico de São Cristóvão. Tiramos as datas tradicionais do São João e São Pedro, porque enxergamos que não conseguimos competir com fortes programações de outras cidades, como exemplos do tradicional Arraiá do Povo e Forró Caju, assim como outras cidades no interior do Estado. Entretanto, respeitando o querer da nossa população e as culturas da época junina, mais uma vez, foi investido um valor significativo, em média R$280 mil só em cachê para atrair bandas de Sergipe e do Brasil. Esperamos que mais uma vez seja sucesso, que atraia mais público de fora, e que todos aproveitem!”.

As comemorações juninas da cidade incluem ainda o apoio aos arraiais, que tem a finalidade de contribuir para o desenvolvimento das manifestações culturais voluntárias e coletivas dos moradores do município. É uma forma de estimular a economia criativa, promover a criação de arraiais nos bairros da cidade e preservar as manifestações culturais inerentes ao ciclo festivo, respeitando a tradição.

Além dos arraiais, a prefeitura também apoia o “Casamento Tabaréu”, um evento tradicional e gratuito que envolve a comunidade sancristovense na encenação teatral de um casamento matuto, que será realizado no dia 25 de junho a partir das 14h.

Programação

A programação dos festejos em São Cristóvão teve início no dia 31 de maio, com a exposição dos Santos Juninos na Casa das Culturas Populares. Agora, ela continua nos dias 16 e 17 de junho na Estação do Centro Histórico e nos dias 14 e 15 de julho no bairro Eduardo Gomes. Confira!

DIA 16 DE JUNHO – CENTRO HISTÓRICO

20h – Os Manos do Forró

22h – Dudu Moral

00h30 – Zé Tramela

02h30 – Alma Gêmea

DIA 17 DE JUNHO – CENTRO HISTÓRICO

20h – Banda Cidade Mãe

22h – Fogo na Saia

00h30 – Liene Show

02h30 – Camilla Crystine

DIA 14 DE JULHO – EDUARDO GOMES

20h – Avexenela

22h – Joba Ralacoxa

00h30 – Raio da Silibrina

02h30 – Luanzinho Moraes

DIA 15 DE JULHO – EDUARDO GOMES

22h – Cebolinha e Forró Bis

00h30 – Forró Maior

02h30 – Danielzinho Jr