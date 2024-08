Prefeitura de São Cristóvão lança credenciamento para pareceristas de arte e cultura

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo ‘João Bebe Água’ (Fumctur), lançou nesta quinta-feira (22) um credenciamento para selecionar profissionais da área de arte e cultura de todo o país. Esses pareceristas serão responsáveis pela avaliação de projetos inscritos nos editais relacionados à Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) no município.

As inscrições estarão abertas entre os dias 23 de agosto e 9 de setembro de 2024, e deverão ser realizadas através do Mapa Cultural de São Cristóvão, acessível pelo link: mapacultural.saocristovao.se.gov.br. Para participar do processo seletivo, os interessados devem ser especialistas ou possuir comprovada experiência na área cultural, conforme especificações do programa; ter disponibilidade para realizar análises e emitir pareceres dentro dos prazos estabelecidos; possuir habilidade para avaliar projetos culturais considerando critérios técnicos e objetivos.

Além disso, pessoas jurídicas (MEI) que comprovem atuação nas áreas do Edital também poderão participar. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente através do site mencionado acima.

Prazos Importantes

Habilitação das inscrições: 10 a 23 de setembro de 2024

Divulgação dos pré-credenciados: 25 de setembro de 2024

Período de recursos: 25 e 26 de setembro de 2024

Análise dos recursos: 27 e 30 de setembro de 2024

Publicação final dos credenciados: 2 de outubro de 2024

O edital completo e seus anexos estão disponíveis para consulta no Linktree da FUMCTUR. Para acessá-lo, visite a bio do Instagram da Prefeitura de São Cristóvão e clique no link. Vale ressaltar que, todos os campos obrigatórios na plataforma de inscrição do Mapa Cultural de São Cristóvão devem ser devidamente preenchidos. Inscrições incompletas ou com informações inconsistentes serão inabilitadas.

A diretora de Cultura e Arte da Fumctur, Elma Santos, destacou a importância desse credenciamento para garantir a qualidade e a diversidade dos projetos culturais contemplados pela Política Nacional Aldir Blanc em São Cristóvão. “A participação de pareceristas de diferentes regiões do Brasil assegura uma avaliação criteriosa, justa e inclusiva dos projetos inscritos, respeitando a pluralidade cultural do município e contribuindo para o fortalecimento da cultura local”, afirmou.

Sobre a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)

A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), instituída pela Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022, tem como objetivo fomentar a cultura em todos os estados, municípios e no Distrito Federal. Com recursos previstos até 2027, a PNAB representa uma oportunidade histórica para estruturar o sistema federativo de financiamento à cultura, mediante repasses contínuos da União aos demais entes federativos.

Diferente das ações emergenciais da Lei Aldir Blanc 1 e da Lei Paulo Gustavo (LPG), os projetos e programas que integram a PNAB receberão investimentos regulares, que serão repassados a ações culturais por meio de editais para trabalhadores da área cultural, além da execução direta dos recursos.

Contato

Os interessados podem tirar dúvidas ou enviar sugestões através do e-mail fumctur@saocristovao.se.gov.br ou pelo WhatsApp (79) 9 8131-5293.

Fonte e foto assessoria