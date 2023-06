Prefeitura de São Cristóvão realiza montagem de estrutura do São João da Tradição no Centro Histórico

Nos dias 16 e 17 de junho a Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Fumctur), realiza mais uma edição do São João da Tradição. A montagem da estrutura já começou e a equipe da Prefeitura trabalha desde a última semana para deixar tudo pronto para o evento que neste mês acontece na Estação Ferroviária da cidade.

De acordo com a diretora-presidente da Fumctur, Paola Santana, neste ano o palco será maior que a última edição, e a estrutura para segurança também foi modificada. “Para edição deste ano nós teremos uma estrutura de palco um pouco maior para receber as bandas que se apresentarão aqui, e todo o entorno do espaço será fechado, assim como ocorreu no Eduardo Gomes no último ano. Essa foi uma estratégia de segurança que deu certo e que adotaremos aqui no Centro Histórico”, explicou.

O espaço da Estação será composto por palco, cenário instagramável para a população registrar sua presença no evento, camarote da acessibilidade, barracas de bebidas, comidas, além da decoração típica que está sendo preparada para criar um ambiente festivo e acolhedor. Para a diretora, o evento é de fundamental importância para manutenção das tradições neste período do ano.

“O São João da Tradição é um evento que valoriza a cultura e fortalece as tradições locais, por isso buscamos preparar uma programação com artistas consagrados e novos artistas da terra. É uma oportunidade para as famílias se reunirem, se divertirem e celebrarem juntas na melhor época do ano. Além disso, o evento aquece a economia local, gerando empregos temporários e movimentando o comércio da região, que é o nosso principal objetivo”, enfatizou Paola.

Programação

DIA 16 DE JUNHO

20h – Os Manos do Forró

22h – Dudu Moral

00h30 – Zé Tramela

02h30 – Alma Gêmea

DIA 17 DE JUNHO

20h – Banda Cidade Mãe

22h – Fogo na Saia

00h30 – Liene Show

02h30 – Camilla Crystine

Foto: Heitor Xavier

Ascom PSC