Prefeitura de São Miguel do Aleixo restabelece abastecimento de água

O Governo Municipal de São Miguel do Aleixo anunciou o restabelecimento do abastecimento de água no povoado Malhada dos Negros, beneficiando famílias que enfrentavam dificuldades devido à falta de água. A ação foi acompanhada de perto pela prefeita Cleane de Everton, ao lado do secretário de Agricultura, Carlos Henrique, reforçando o compromisso da gestão com a melhoria da qualidade de vida.

Entre uma agenda e outra, a prefeita Cleane destacou a prioridade de atender às necessidades básicas da população. “Acompanhei o retorno do abastecimento de água no povoado Malhada dos Negros, acompanhada do secretário de Agricultura, Carlos Henrique. É uma determinação nossa que os serviços para cuidar da população sejam restabelecidos”, afirmou a prefeita.

Os moradores comemoraram a iniciativa, reconhecendo a importância do abastecimento regular para o dia a dia. Para Gilvani dos Santos, moradora do povoado, a ação representa um alívio para todos. “Só tenho a agradecer à prefeitura por lembrar da nossa necessidade, trazendo água pra gente”, declarou.

A gestão municipal segue empenhada em atender às demandas das comunidades de São Miguel do Aleixo, priorizando projetos que garantam dignidade e desenvolvimento para todos os cidadãos.

Ascom – Governo Municipal de São Miguel do Aleixo