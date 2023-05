Prefeitura de Socorro lança programação oficial do Forró Siri 2023

O Forró Siri 2023 está chegando e a espera para saber a programação junina do município acabou! A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizou, nesta sexta-feira, 26, o tradicional café da manhã para a divulgação da programação dos Festejos Juninos de Nossa Senhora do Socorro. O evento aconteceu n-o Centro Administrativo José do Prado Franco, na sede do município.

O evento foi aberto para os veículos de imprensa e influenciadores digitais de todo o Estado e serviu comidas típicas do período junino para todos os presentes. O momento contou com o apoio tático e logístico das secretarias municipais.

O Forró Siri 2023 contará com uma grande estrutura em seus cinco dias de festa. No dia 3 de junho acontecerá a abertura do Forró Siri, na sede de Socorro, nos dias 10 e 17 de junho, os festejos acontecerão no Conjunto Jardim e no Parque dos Faróis, respectivamente. Nesses dias, a programação incluirá artistas locais e nacionais e contará com a estrutura de um palco principal.

Nos dias 30 de junho e 1º de julho, o Forró Siri acontecerá na Arena Siri, no João Alves, e, nos dois dias, atrações se apresentarão em três palcos: Palco Principal, Palco da Diversidade Cultural e Vila Cultural. Serão mais de vinte grupos, bandas e artistas musicais locais a se apresentar no Palco da Diversidade e Vila Cultural , dando oportunidade e destaque à cultura socorrense.

Durante todos os dias de festa, a segurança estará reforçada com mais de 200 agentes de segurança, por noite, entre Guarda Municipal, Polícia Militar e segurança privada. Além disso, equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social estarão de prontidão com os Conselhos Tutelares e assistentes sociais. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde também estarão presentes com pronto-atendimento e ambulâncias.

O prefeito Padre Inaldo se emocionou ao falar do Forró Siri. “Essa é a maior tradição do nosso município e poder realizá-la é uma felicidade muito grande, ver a alegria do povo socorrense curtindo o melhor São Pedro de Sergipe é incomparável. Estamos trazendo o que o povo gosta, inclusive atrações que já participaram de edições anteriores do Forró Siri”, disse o prefeito.

O secretário de Cultura, Natan Reis, comemorou o momento e destacou a importância da festa. “O Forró Siri é uma forma de resgate e valorização da cultura do forró e do nosso município, trazemos bandas nacionais e locais para nossos palcos. Serão vários dias de muita festa, com o melhor São Pedro de Sergipe, e que trarão aquecimento do comércio e do turismo para nossa cidade”, explicou.

O governador do Estado, Fábio Mitidieri, esteve no lançamento e elogiou a gestão. “Socorro tem uma grande tradição com o Forró Siri, sempre trazendo ótimas atrações. A administração municipal está de parabéns pela dedicação e pelo compromisso com essa festa que é um dos símbolos da cultura de Nossa Senhora do Socorro e de Sergipe”, disse.

Confira a programação junina na íntegra:

Festa do Mastro – Sede de Nossa Senhora do Socorro – 31/05/2023

Caçula do Forró

Ale Ferraz

Abertura – Sede de Nossa Senhora do Socorro – 03/06/2023

João Lacerda

Devinho Novaes

Zuerões do Forró

Gang do Samba

Taty Girl

Conjunto Jardim – 10/06/2023

Forró Brasil

Luanzinho

Fogo na Saia

Corisco do Trovão

Pegada das Antigas

Conjunto Parque dos Faróis – 17/06/2023

Capim Canela

João da Passarada

Wallas Arrais

Liene Show

Raio da Silibrina

1º Dia Arena Siri – João Alves – Palco Principal – 30/06/2023

Joelma

Adelmário Coelho

Berg Rabelo

Cesar Silva

Rafinha O Big Love

1º Dia Arena Siri – João Alves – Palco da Diversidade Cultural – 30/06/2023

Kary Martins

Andrezinho Moral

Roger Estourado

As Patricinhas do Forró

Adalgiza

Nossa Cor

1º Dia Arena Siri – João Alves – Palco Vila Cultural – 30/06/2023

Capoeira Sete Quedas

Espetáculo Circense Perna de Pau

Quadrilha Junina Sambadeiras de Magazine

Igor O Magnata

Neno Show

Gilson do Acordeon

Sandro Nery

2º Dia Arena Siri – João Alves – Palco Principal – 01/07/2023

Kevin Jonny

Felipe Amorim

Silvano Sales

Cintura Fina

Limão Com Mel

2º Dia Arena Siri – João Alves – Palco da Diversidade Cultural – 01/07/2023

Xuxa e Samba

Nara Pressão

Chico Queiroga e Antônio Rogério

Maxwell Silva

Cana com Limão

Banda Prime

2º Dia Arena Siri – João Alves – Palco Vila Cultural – 01/07/2023

Capitão do Forró

La Lambada

Forró Sorriso de Prata

Maykiss Ferreira

Leo e Lenilson

Ascom prefeitura de Socorro