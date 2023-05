Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro realizará Festa do Mastro

Todos anos, para marcar a chegada do mês de junho e a temporada dos festejos juninos, a Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), realiza a tradicional Festa do Mastro, em Nossa Senhora do Socorro. Este ano, a comemoração acontecerá na noite do dia 31 de maio, na sede do município, a partir das 19h.

A concentração da festa acontecerá na Rua Padre Manoel Gomes, em frente à Secretaria Municipal de Educação, logo em seguida será feita uma procissão pelas ruas com música, dança e muita festa para colher o mastro. “Essa é a maneira que a Prefeitura dá as boas-vindas ao mês de junho, esse mês tradicional e cheio de festa. Então, após a escolha, o mastro será carregado pelas ruas da sede e os munícipes poderão interagir com os outros moradores, dançando, cantando cantigas tradicionais típicas da festa, até chegarmos à Praça Getúlio Vargas”, explicou o secretário de Cultura, Natan Reis.

Para o decorrer da festa, Alê Ferraz e a banda Caçula do Forró ficarão responsáveis pela animação e pelas boas-vindas ao mês de junho.

Secretaria Municipal de Comunicação Social de Nossa Senhora do Socorro