Prefeitura de Tobias Barreto divulga programação oficial do São Julhão 2025

A Prefeitura de Tobias Barreto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Juventude e Turismo, divulgou a tão aguardada programação do São Julhão 2025. Neste ano, o evento acontece nos dias 11, 12 e 13 de julho e será realizado no Centro Empresarial Governador Marcelo Déda.

O tradicional evento vai contar com mais de 20 atrações musicais que vão embalar forrozeiros de todas as idades. Dentre os nomes que vão agitar a festa estão Alcymar Monteiro, Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Forró Brasil e Danielzinho Júnior, um dos artistas em ascensão no cenário musical de Sergipe.

Dilson de Agripino, prefeito da cidade, destaca que a expectativa é que o evento atraia um grande público, movimentando o comércio e o turismo na região. “A gente quis fazer uma festa raiz com forró e tradição e é o que os forrozeiros de plantão terão ao longo de três dias de festa. Vai ser um momento de diversão para os apaixonados por forró, mas também uma oportunidade de potencializar o comércio local e gerar emprego e renda para muita gente”, ressalta.

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 11 de julho:

Ávine Vinny

Kátia Cilene

Priscila Senna

Danielzinho Júnior

Mestre Cazuza

João Paulo Expresso

Trio Nordestino

Banda Recordar

Sábado, 12 de julho:

Alcymar Monteiro

Forró Maior

Baby Som

Aduílio Mendes

Cuscuz com Leite

Edielson do Acordeon

Felipão Água Dura

Gabriel Fidelis

HP Modão e Vaquejada

Domingo, 13 de julho:

Mastruz com Leite

Cavalo de Pau

Forró Brasil

Luciene Melo

Anderson Garotinho

Banda Vapor

Fonte: assessoria de imprensa