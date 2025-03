PREFEITURA DETALHA PLANEJAMENTO LOGÍSTICO DA 40ª CORRIDA CIDADE DE ARACAJU; MULHERES SÃO 50,23% DO TOTAL

A Prefeitura de Aracaju reuniu a imprensa nesta quinta-feira (27), para detalhar o planejamento logístico da 40ª Corrida Cidade de Aracaju, que acontece no sábado, 29, com três percursos distintos.

A prefeita Emília Corrêa, acompanhada do vice-prefeito Ricardo Marques e do secretário municipal da Juventude e do Esporte, Aquiles Silveira, participou da apresentação dos números da competição, da estrutura montada para receber corredores e torcedores, além da organização do trânsito e da operação de segurança durante a prova, considerada a maior do Norte e Nordeste. A corrida integra a programação das comemorações dos 170 anos de Aracaju.

Durante a coletiva de imprensa, a prefeita destacou o desafio de organizar um evento de grande porte em pouco tempo. Ela também ressaltou a diversidade de participantes e o impacto positivo no turismo, com a chegada de atletas de vários estados. “Quero agradecer e parabenizar toda a equipe organizadora, que demonstra que as coisas estão sendo feitas conforme o planejado pela gestão, tanto para os aracajuanos quanto para os atletas de fora que vêm participar dessa corrida, que já se tornou um marco. Quero destacar algo muito especial: pela primeira vez, as mulheres superaram os homens em número de inscritos na corrida, representando 50,23% do total. Isso é um avanço significativo e um motivo de orgulho, principalmente neste ano em que Aracaju completa 170 anos e temos uma mulher à frente da Prefeitura. Isso mostra que as mulheres também estão celebrando a saúde e a vida”, comemorou.

Apresentando os dados referentes às inscrições, o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, ressaltou que a Corrida Cidade de Aracaju se consolidou como a maior prova do Norte e Nordeste por reunir tanto atletas profissionais quanto amadores. O evento também reflete a crescente busca por atividades físicas e interação social, especialmente no período pós-pandemia. “A edição de 2025 registrou um número recorde de inscritos, totalizando 10 mil atletas, divididos nas seguintes categorias: 24 km, com 2.843 atletas; 10 km, com 3.525 atletas; e 5 km, com 3.902 atletas. A prova também reafirma seu forte vínculo com o estado de Sergipe. Do total de inscritos, 7.961 atletas são sergipanos, representando 85% das inscrições”, detalhou.

A logística do evento contará com o apoio de 500 staffs e coordenadores, 16 ambulâncias (6 UTIs, 9 básicas e 1 de apoio), 4 carros-pipa distribuídos ao longo do percurso e hidratação a cada 2 km para garantir suporte adequado aos atletas. Na Praça Fausto Cardoso, local de chegada da prova, a arena contará com palco principal e lounges para os corredores, posto médico ampliado de 21m x 6m, equipado com UTI e atendimento especializado, além de um barracão de recepção para os atletas. No quesito saúde, a prova contará com reforço no número de ambulâncias e integração com o SAMU. O direcionamento de casos será feito diretamente para os hospitais, garantindo suporte completo aos participantes.

Integração

O porta-voz da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), tenente-coronel Cruz, falou sobre o planejamento de segurança para a prova, que será realizado de forma integrada. “É uma grande satisfação para a Polícia Militar firmar essa parceria e garantir a segurança em todo o percurso da corrida. Teremos três percursos: 5 km, 10 km e 24 km, e os bloqueios das vias começam em São Cristóvão, seguindo até a chegada na Praça Fausto Cardoso.

“Esta é uma operação integrada, envolvendo a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) e do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRv). além de órgãos municipais como a Guarda Municipal de Aracaju (GMA), a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e o Exército Brasileiro. Nosso objetivo é garantir a segurança da prova, ao mesmo tempo em que asseguramos a fluidez mínima do trânsito, pois sabemos que a cidade não pode parar”, disse o porta-voz da PM.

Trânsito

Para garantir a segurança dos participantes e o bom andamento da corrida, a SMTT Aracaju organizará uma operação especial ao longo do trajeto. Cerca de 60 agentes estarão distribuídos em pontos estratégicos para realizar bloqueios, coordenar a operação ‘Pare e Siga’ e monitorar o fluxo de veículos. Além do efetivo, o trabalho contará com 16 viaturas e 15 motocicletas.

As mudanças no trânsito já estão em vigor. A SMTT realizou o bloqueio da Travessa José de Faro, entre a Rua Pacatuba e a Avenida Ivo do Prado, para a instalação da estrutura do evento. Durante a interdição, o trânsito será desviado para a Rua Estância. A liberação da Travessa José de Faro está prevista para a manhã do domingo, dia 30.

No sábado, a partir das 13h, as avenidas Ivo do Prado e Rio Branco, no sentido Centro/Praias, serão interditadas. Os veículos serão desviados pelo terminal de ônibus da Avenida Rio Branco e seguirão em direção à Avenida Ivo do Prado, onde haverá um sistema binário até o retorno em frente à Capitania dos Portos de Sergipe (Marinha).

Já às 15h, os bloqueios serão estendidos para toda a extensão das Avenidas Barão de Maruim, Desembargador Maynard e José da Silva Ribeiro Filho, no sentido leste. No sentido oposto, o tráfego continuará liberado.

Com informações da AAN – Foto: Ronald Almeida/PMA