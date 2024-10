PMA disponibiliza consulta pública sobre Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2025

Já está disponível no portal da Prefeitura de Aracaju a consulta pública para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2025. Até o dia 12 de novembro, os aracajuanos podem participar da construção do projeto, através do questionário online disponibilizado pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog). Clique aqui para acessar.

A consulta pública é mais uma forma de estimular a participação popular na administração municipal, colaborando e contribuindo com a gestão para a construção de políticas públicas para a melhoria da cidade. No formulário online, qualquer cidadão aracajuano pode opinar e apontar quais as principais necessidades da comunidade em que vive.

Para o coordenador Geral de Orçamento da Seplog, José Leilton de Almeida, além de aproximar o cidadão e a administração, essa é uma ferramenta importante de transparência. “Ao acessar o site da Prefeitura, na parte superior, há um banner indicando a consulta pública. É um questionário de fácil preenchimento, mas que nos dá importantes sugestões para a elaboração do Projeto de Lei. A participação da sociedade é fundamental para a definição de metas para o orçamento do ano que vem”, pontua Leilton.

Além da consulta, a Prefeitura também irá realizar uma audiência pública para apresentar os números do PLOA 2025 e dialogar com a população. O encontro será realizado no auditório do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, sede do Executivo Municipal, no dia 11 de novembro, a partir das 10h.

