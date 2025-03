Prefeitura disponibiliza ônibus para shows do Aniversário de Aracaju

A Prefeitura de Aracaju vai disponibilizar ônibus gratuitos para facilitar o acesso da população aos shows que acontecem na Orla de Atalaia neste final de semana, e no Centro da cidade, em comemoração aos 170 anos de Aracaju. Os veículos sairão de quatro pontos estratégicos da capital e estarão devidamente identificados com o letreiro “Aniversário de 170 anos de Aracaju”.

Os pontos de embarque serão: Orla do Porto Dantas, Final de Linha do Bugio, Final de Linha do Augusto Franco e Orla Pôr do Sol. Os ônibus sairão desses locais em horários escalonados, entre 15h25 e 16h20, levando os passageiros até a Orla de Atalaia e, no dia 17, para a praça Fausto Cardoso, no Centro, inclusive alguns ônibus terão ar-condicionado.

Para o retorno, os veículos estarão disponíveis a partir das 23h, garantindo que todos possam voltar com tranquilidade aos seus bairros de origem. Além disso, os ônibus que saírem da Orla do Porto Dantas e do Final de Linha do Bugio farão uma parada na Praça Fausto Cardoso para embarque de passageiros.

A prefeita Emília Corrêa destacou a importância da iniciativa para garantir o acesso da população às comemorações. “Queremos que todos os aracajuanos possam participar dessa grande celebração dos 170 anos da nossa cidade. Por isso, disponibilizamos ônibus gratuitos saindo de vários pontos da capital, garantindo acesso aos shows na Orla de Atalaia. Nosso compromisso é com o bem-estar da população, e essa é mais uma iniciativa para tornar essa festa ainda mais inclusiva e especial.”

A medida busca proporcionar mais conforto e segurança para os aracajuanos, incentivando a participação da população nas festividades que celebram a história e a cultura da capital sergipana.

Texto e foto AAN