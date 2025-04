Prefeitura disponibiliza serviço de combate ao descarte irregular de lixo

Mesmo com a presença de um ecoponto a poucos metros de distância, moradores do bairro 17 de Março continuam descartando resíduos volumosos de forma irregular, assim como pessoas de outras localidades da capital, prática que causa prejuízos ao meio ambiente e onera os serviços públicos. A situação foi registrada nesta quarta-feira, 30, quando a equipe operacional da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) esteve no local para realizar a ação de limpeza.

O flagrante ocorreu em uma das ruas do bairro 17 de Março, em local próximo ao Ponto de Entrega Voluntária de Resíduos Volumosos. Na localidade, era possível ver restos de móveis, pedaços de madeira e outros materiais descartados diretamente sobre o solo. O que chama atenção é que, a poucos metros dali, existe uma estrutura adequada para receber esse tipo de resíduo de forma segura e ambientalmente correta.

“Mesmo com todos os serviços oferecidos, o descarte irregular ainda é um desafio. Precisamos reforçar a conscientização da população, pois além de prejudicar o meio ambiente, essa prática causa transtornos como alagamentos e riscos à saúde pública”, afirma o diretor operacional da Emsurb, Elder Muniz.

Cerca de 150 pontos de descarte irregular são limpos semanalmente em Aracaju. Essa prática representa não apenas um risco ambiental, por contaminar o solo e atrair vetores de doenças, como também gera custos significativos aos cofres públicos com a limpeza e remoção desses materiais.

A orientação é clara: lugar de resíduo volumoso é no ecoponto. A população pode e deve utilizar esses espaços, contribuindo para a preservação da cidade e do meio ambiente.

Foto: Ascom Emsurb