PMA DIVULGA PROGRAMAÇÃO DOS 170 ANOS DE ARACAJU; 23 ARTISTAS LOCAIS E 30 NACIONAIS VÃO SE APRESENTAR

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, divulgou nesta quarta-feira (19), a programação das festividades em comemoração aos 170 anos da capital.

As celebrações ocorrerão de 8 a 30 de março, com uma agenda diversificada que inclui 75 atrações, entre shows de artistas nacionais e sergipanos, além de atividades culturais, esportivas e recreativas.

A programação também contará com exposições, feiras de artesanato, competições esportivas e ações que valorizam a história e a cultura aracajuana, proporcionando lazer e entretenimento para toda a população.

A festa contará com oito circuitos culturais com 15 bairros envolvidos. Ao todo, 23 artistas locais e 30 nacionais vão se apresentar durante as comemorações.

Confira a programação completa:

08/03 Sábado

Local: Praça Fausto Cardoso

Joésia Ramos

Maísa Reis

Aline Rosa

09/03 Domingo

Local: Orlinha do Bairro industrial

Arauto

Nação Hip Hop

Negra Li

14/03 Sexta

Local: Orla da Atalaia

The Baggios

Digão Raimundos e Rock 7nove

Àtoxxá

Titãs

15/03 Sábado

Local: Orla da Atalaia

Cleyton Queiroz

Fernanda Brum

16/03 Domingo

Local: Orla da Atalaia

Nona

Samba do Arnesto

Raça Negra

Joelma

17/03 Segunda

Local: Praça Fausto Cardoso

Orquestra Sanfônica de Sergipe

Zéq’ Oliver

Mestrinho e Mariana Aydar

21/03 Sexta

Local: Colina Santo Antônio

Rivando Góes

“A Cura” Tributo a Igor Rodsi

Lula Ribeiro

22/03 Sábado

Local: Parque da Sementeira

Maruska Kids

Duda Galvão

Patati Patatá

23/03 Domingo

Local: Orla Pôr do Sol

Tatua – O mensageiro do Forró

Luiz Fontineli

Bia Villa-Chan

28/03 Sexta

Local: Praça de Eventos Orla da Atalaia

Descidão Quilombola

Mestre Saci

Lia de Itamaracá

30/03 Domingo

Local: Praça Olímpio Campos

Mike Oliveira

Flávio Vitor Junior

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA