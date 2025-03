PMA DIZ QUE CERCA DE 160 ÔNIBUS SERÃO SUBSTITUÍDOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE ARACAJU

A Prefeitura de Aracaju anunciou que cerca de 160 ônibus serão retirados do sistema de transporte público ainda neste mês, em cumprimento ao Decreto Municipal 8.042/2025.

A normativa estabelece que apenas veículos com até 12 anos de vida útil podem operar no serviço. Com essa substituição, aproximadamente 30% da frota atual será renovada, o que permitirá a circulação de ônibus em melhores condições de uso. A medida segue os parâmetros da média nacional, que estipula a vida útil dos ônibus em 12 anos.

A mudança faz parte de um conjunto de melhorias no transporte público da capital sergipana. Em janeiro deste ano, a prefeita Emília Corrêa atendeu às recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do Ministério Público, que apontaram irregularidades no processo licitatório. Como consequência, a prefeita decidiu cancelar a licitação e anunciou que uma nova será concluída em até seis meses.

Além disso, o reajuste da tarifa de transporte, que estava previsto para R$ 5,00, foi congelado e sendo mantido em R$ 4,50, com isso, a prefeitura promoveu uma readequação no subsídio destinado às empresas de transporte, garantindo que o valor da passagem não sofresse reajuste, ainda que houvesse o aumento dos insumos. Dessa forma, o aumento previsto na gestão anterior não foi repassado à população e também não gerou prejuízos financeiros para as operadoras.

As empresas de transporte público foram obrigadas a substituir a frota, trocando os veículos mais antigos por modelos com vida útil de até 12 anos. A medida visa melhorar a qualidade do serviço prestado aos passageiros, com a circulação de ônibus mais modernos e em melhores condições de conservação. Aquelas empresas que não conseguiram atingir essa meta de idade útil da frota automaticamente serão desligadas do sistema de transporte público.

A prefeita Emília Côrrea explicou que foi preciso fazer essas adequações. “Esse conjunto de melhorias foi a forma que encontramos de resolver de forma rápida alguns problemas do transporte coletivo de Aracaju, problemas que se arrastam por décadas. Então, tanto a substituição de cerca de 160 ônibus antigos por novos, quanto a manutenção da tarifa em R$ 4,50 foram melhorias necessárias, mas o que vai de verdade resolver a questão do transporte público em Aracaju, será a nova licitação que vamos realizar”.

Os usuários do transporte coletivo de Aracaju aprovaram a medida. A auxiliar de cozinha, Samara Eduarda disse que essa medida é muito acertada. “Tem alguns ônibus que estão bem desgastados também, principalmente os da linha 002 que é “só Jesus na causa” dos ônibus. Muitos estão bem velhinhos, faz até medo de algumas pessoas se machucarem por causa de que o ônibus está bastante desgastado dentro e eu acho que seria bom mesmo entre o carro, melhor para a população, melhor para todo mundo”.

Ricardo Wilson, que é motorista de ônibus disse que há muito tempo a população sofre com ônibus que não tem mais condição de circular. “É uma medida que já deveria ter sido tomada há muitos anos, por conta do que é nítido que muitos veículos não tem mais como rodar. As pessoas veem. Os ônibus estão em péssimo aspecto, tanto de circulação quanto de qualidade para os usuários”.

Com a substituição de 30% da frota, a Prefeitura de Aracaju espera oferecer um transporte público mais seguro, confortável e de qualidade para os usuários, enquanto aguarda a conclusão de uma nova licitação que vise atender de forma mais eficiente às necessidades dos usuários e trabalhadores do transporte coletivo.

Com informações e foto da SMTT