PREFEITURA E ABRASEL REALIZAM MAIS UMA EDIÇÃO DO FESTIVAL DO CARANGUEJO NA ORLA DA ATALAIA, EM ARACAJU

Aracajuanos e turistas aguardam com expectativa a abertura do tradicional Festival do Caranguejo, evento gastronômico realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), tendo como entidade executora a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional Sergipe (Abrasel/SE).

O evento terá início nesta quinta-feira, 28, e seguirá até o próximo domingo, 1º dezembro, sempre das 17h às 23h, na Passarela do Caranguejo, na Orla da Atalaia.

O festival, que já se consolidou como um dos principais eventos gastronômicos da capital sergipana, reúne conceituados estabelecimentos do setor de bares e restaurantes para elaboração de criativos e saborosos pratos, tendo como base o famoso caranguejo, declarado Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe pela Assembleia Legislativa do Estado, e alguns cardápios oferecendo aratu no preparo.

De acordo com a Abrasel/SE, o festival contará com a participação de 15 estabelecimentos expositores, cada um apresentando um prato diferenciado ao preço geral de R$30,00, como o caranguejo burguer; catado sergipano; hambúrguer de caranguejo; casquinha de caranguejo; catado de caranguejo, servido com massa de pastel; caranguejo sol; mac and cheese de caranguejo; aratu parati no coco verde; rota dog de carangas; aratu fries; croquetes de aratu; escondidinho de caranguejo; talharim sergipano; salmão uça; coxinhas unha de caranguejo, com molho especial da casa; e uma novidade: doce de caranguejo, no valor de R$10,00, que promete surpreender o público.

Todos os detalhes foram planejados entre a Setur e Abrasel/SE para que o festival seja mais uma vez um sucesso de público. O espaço onde o evento será realizado compreende uma área de aproximadamente 3.000 m². Nessa área, 15 estabelecimentos expositores formarão um corredor gastronômico para oferta dos seus pratos. Para atender a criançada, os organizadores inseriram no projeto um espaço kids, com brinquedos infláveis.

Haverá ainda coleta seletiva de lixo e apresentações musicais de renomados artistas locais, com variedade de ritmos, inclusive com a participação do músico sergipano Mestrinho, que recentemente conquistou o Grammy Latino 2024 de “Melhor Álbum de Músicas de Raízes em Língua Portuguesa”, em parceria com a cantora Mariana Aydar. em Miami, nos Estados Unidos.

Gestor da Setur, Jorge Fraga ressalta a importância do festival no calendário de eventos da cidade para a geração de fluxo turístico e de divulgação do destino Aracaju. “Além de ser um evento que promove a culinária regional, com um dos elementos mais famosos da nossa gastronomia, o Festival do Caranguejo se insere de forma definitiva no calendário de eventos da cidade, gerando fluxo turístico para os variados segmentos do turismo e atraindo a atenção de cidades vizinhas e até de outros estados”, afirma.

Já o presidente da Abrasel/SE, Bruno Dórea, avalia que o Festival do Caranguejo é uma oportunidade de mostrar a variedade de pratos que o caranguejo pode proporcionar e ser um motivador para estimular a criatividade de donos e chefes de restaurantes. “O Festival do Caranguejo é um festival de extrema importância para gastronomia em Sergipe, porque além de representar um dos maiores elementos gastronômicos que a gente tem, que é o caranguejo, ele incentiva os donos e chefes de restaurantes a trabalhar pratos novos, a trabalhar a criatividade, a misturar ingredientes para realizar novos pratos e isso termina por fortalecer a relação de parceria entre nós, donos de restaurante, mostrando que não somos concorrentes, mas colegas de profissão, e é isso, todo sergipano adora o caranguejo e o nosso festival é um ambiente pra toda a família, agradando sergipanos e turistas”, afirma o dirigente.

Programação

Dia 28 – Quinta-feira

17:00 – Abertura do Evento

17:30 – Grupo Folclórico Samba Pareia da Mussuca

18:00 – Grupo Folclórico Guerreiro da Vitória Mocidade

18:30 – Nick Mathos

20:00 – É Diferente

21:30 – Maysa Reis

Dia 29 – Sexta-feira

17:00 – Abertura do Evento

17:30 – Grupo Folclórico Cacumbi do Mestre Deca

18:30 – Os Faranis

20:00 – Balança Eu

21:30 – On The Rox

Dia 30 – Sábado

17:00 – Abertura do Evento

17:30 – Grupo Folclórico Bacamarteiros do Povoado Pinga Fogo

18:30 – Sol Kids

20:00 – Silvio Rocha

22:00 – Jeanny e Dedé

Dia 1º – Domingo

16:00 – Abertura do Evento

16:30 – Grupo Folclórico Dança de São Gonçalo do Amarante

17:30 – Grupo Folclórico Parafusos

18:30 – BaBado Novo

20:30 – Mestrinho

Foto Setur