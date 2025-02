PREFEITURA E EMSURB LANÇAM EDITAL PARA O COMÉRCIO AMBULANTE DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

O mês de março será marcado por oportunidades para os aracajuanos que atuam na comercialização de produtos. Como parte das celebrações dos 170 anos de Aracaju, a Prefeitura Municipal, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), publicou um edital para o cadastramento de ambulantes interessados em garantir pontos de venda durante as festividades.

As comemorações ocorrerão nos dias 14, 15, 16 e 28 de março, na Orla da Atalaia; no dia 17, na Praça Fausto Cardoso; e no dia 23, na Orla Pôr do Sol.

Segundo a Diretoria de Orla e Parques (Diropa), responsável pela organização, o cadastramento terá início na próxima quinta-feira, 6, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na sede do órgão, situada na Rua Dom Pedro II, nº 135, no bairro Ponto Novo. Serão disponibilizadas 353 vagas para pontos de comercialização, distribuídas conforme as datas e os locais da programação.

Na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, serão ofertadas 165 vagas para os dias 14, 15 e 16 de março, divididas em 140 para bebidas/isopores, 5 para alimentos e bebidas diversos, 10 para drinks e bebidas, 3 para veículo tipo towner e 7 para food trucks. Para o dia 28, serão 64 vagas, sendo 32 para bebidas/isopores, 12 para alimentos e bebidas, 12 para drinks e bebidas, 2 para towners e 6 para food trucks.

No dia 17 de março, data principal da comemoração, na Praça Fausto Cardoso, serão disponibilizadas 90 vagas, sendo 50 para bebidas/isopores, 20 para alimentos e bebidas, e 20 para drinks e bebidas. Já na Orla Pôr do Sol, no dia 23, serão 34 vagas, divididas em 14 para bebidas/isopores, 6 para alimentos e bebidas, 6 para drinks e bebidas, 3 para towners e 5 para food trucks.

O diretor da Diropa, Fabiano Barreto, destacou a importância de apresentar toda a documentação necessária para o cadastramento. “O registro das informações e a escolha dos pontos de comercialização só poderão ser realizados mediante a apresentação dos documentos originais de RG e CPF, comprovante de residência atualizado (em nome do titular e com no máximo 60 dias) e certificado de manipulação de alimentos. Para os condutores de towners e food trucks, é necessário ainda apresentar a documentação específica. Esses documentos devem ser entregues pelo comerciante no momento da inscrição, e as vagas serão definidas por sorteio eletrônico no dia 10 de março, conforme a atividade comercial e o local de interesse”, explicou.

Para mais informações ou esclarecimentos sobre o Edital de Chamada Pública nº 01/2025, os interessados podem entrar em contato com a Emsurb pelo telefone (79) 3021-9971.

Com informações da AAN – foto Emsurb