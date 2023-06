Prefeitura entrega caminhão câmara fria para transporte escolar de Itaporanga

A Prefeitura de Itaporanga D’Ajuda, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta terça-feira, 13, a entrega de um caminhão câmara fria para o transporte de alimentação escolar da rede municipal de ensino e o lançamento de dois novos projetos para a educação do município, o Brincando e Aprendendo e o Comunicação e Aprendizagem.

Com um investimento de mais de R$ 313 mil, a rede municipal de ensino de Itaporanga agora conta com um Caminhão Câmara Fria, que fará o translado de toda alimentação oferecida nas escolas do município com ainda mais segura e qualidade.

Dois novos projetos também foram lançados. O primeiro, Brincando e Aprendendo, visa ofertar às escolas de ensino infantil de Itaporanga mais ferramentas para que a educação se torne dinâmica e divertida, inserindo ludicidade na aprendizagem das crianças.

O segundo projeto, Comunicação e Aprendizagem, contará com a implantação de uma Rádio Web, com cunho educativo, que funcionará com programações especiais para cada unidade escolar do município. Cada dia letivo será destinado exclusivamente para uma equipe de profissionais da educação, contando também com a participação efetiva dos alunos.

Além disso, foram efetuadas as assinaturas de dois novos contratos para agregar na grade de funcionários da pasta. A partir de agora, a Semedi conta com a disponibilidade de duas psicólogas que estarão prestando total suporte para as unidades e os alunos de toda rede municipal de ensino.

O evento contou a presença do Prefeito Otávio Sobral, do Vice-prefeito Professor Humberto, dos vereadores Anizia Dantas, Rúbia Vanessa e José do Carmo, do Secretário de Educação, Ronaldo Oliveira, demais secretários, colaboradores e população presente.

Fonte e foto assessoria