Prefeitura informa que as inscrições da Corrida Cidade de Aracaju continuam abertas

A Prefeitura de Aracaju informa que, devido à grande demanda de acessos, o site para inscrições da 40ª Corrida Cidade de Aracaju está apresentando instabilidade no momento. A equipe técnica já está monitorando e trabalhando para estabilizar o sistema. As inscrições continuam abertas no site TicketSports.

Caso o problema de acesso persista, o corredor deve seguir as seguintes orientações:

• Continue tentando realizar sua inscrição e atualize a página;

• Caso visualize a mensagem “esgotado”, clique nela, pois o sistema pode liberar a inscrição;

• A persistência é essencial neste momento.

A Comissão Organizadora agradece a compreensão e pede desculpas por quaisquer transtornos. Estamos empenhados em garantir que todos os interessados consigam efetuar suas inscrições.