Prefeitura inicia as inscrições do edital para estudos sobre novos espaços para drones

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Articulação, Parcerias e Investimentos (Sempi), abriu nesta segunda-feira, 10, as inscrições para o Edital de Chamamento Público de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) nº 01/2025, voltado à realização de estudos técnicos para a concessão de uso de espaços públicos destinados à implantação, manutenção e exploração de pontos de pouso e decolagem (droneports) de aeronaves não tripuladas de pequeno porte (drones).

O projeto busca atrair parceiros privados para colaborar na criação e gestão dos espaços destinados à operação de drones em Aracaju. O chamamento irá selecionar interessados na elaboração de estudos de modelagem técnica, operacional, econômico-financeira e jurídica, que contribuam na criação de novos projetos e espaços voltados ao uso de drones na capital.

O intuito é que essa iniciativa possa contribuir para melhorias de logística urbana, com potencial de agilizar entregas. O período para requerer autorização para a realização dos estudos será de 10 a 28 de novembro.

Para participar, basta enviar a proposta à Sempi, no portal sempi.aracaju.se.gov.br, e incluir documentos que comprovem experiência em estudos semelhantes conforme indicado no edital. Após o encerramento do prazo de inscrições, os participantes terão até 15 dias para apresentar eventuais complementações documentais.

Inovação e Cidades Inteligentes

A iniciativa integra as ações da Prefeitura voltadas à modernização urbana e ao conceito de cidades inteligentes, incentivando o uso de drones em soluções logísticas intramunicipais, melhoria do espaço urbano e serviços públicos integrados aos droneports.

Arte: Ascom/Sempi