Prefeitura instala novo pontilhão no bairro Treze de Julho, em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju fez a reposição de um pontilhão sobre o canal da avenida Anísio Azevedo, no bairro 13 de Julho. O anterior, construído na década de 80, caiu há pouco mais de um mês, dificultando o trajeto de quem pretendia passar de um lado pra outro daquela movimentada via. A queda do antigo pontilhão foi muito lamentada pelos feirantes que negociam todas as terças nas imediações da Arena Batistão.

O secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Ferrari, ressalta que esse serviço é executado de modo permanente na Prefeitura. “Há alguns canais de drenagem na capital que são abertos e nossa equipe da Diretoria de Operações implanta e repara essas estruturas, para garantir conforto e, sobretudo, segurança para a população que precisa fazer essa travessia”, pontua.

A nova estrutura contém uma extensão de aproximadamente 11 metros, e é feita de perfis e chapas de aço. Também compõem o pontilhão um guarda-corpos e os acessos no passeio da via.

Fonte e foto: Secom/PMA