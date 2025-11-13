Prefeitura intensifica debate por redução de acidentes envolvendo motociclistas

O trabalho integrado entre a Prefeitura de Aracaju e diversos órgãos de trânsito deu continuidade, na manhã desta quarta-feira, 12, aos debates sobre soluções para reduzir os números de sinistros envolvendo motocicletas. Neste segundo encontro, realizado na sede da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) participaram também órgãos de segurança pública, educação, saúde e representantes de sindicatos, com o intuito de debater ideias que levem à redução do índice de sinistros na capital, sobretudo, envolvendo motocicletas.

Segundo dados estatísticos da SMTT, BPtran, BPRv e IML, neste ano, até o dia 10 de novembro, foram registrados 29 óbitos envolvendo motociclistas, o que representa um aumento de 31,82% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 22 óbitos.

A SMTT de Aracaju mobilizou dezenas de órgãos, que compareceram a esta segunda reunião conduzida pelo superintendente Nelson Felipe. Ele destacou que esse é um trabalho que está sendo realizado com a contribuição de todos. “Notamos um aumento absurdo na quantidade de acidentes com motocicletas, além da quantidade de vítimas sequeladas ou mortas. E isso não afeta apenas a questão financeira da vítima, mas principalmente as suas famílias. Muitas pessoas acabam tendo que deixar de trabalhar para cuidar do seu parente que ficou sequelado após um sinistro. Como temos os dados estatísticos de que, o que mais causa esse tipo de dano são os sinistros com motocicletas, nós juntamos todos os órgãos para buscarmos uma solução, que precisa ser estudada e construída a várias mãos”, afirmou.

Ainda de acordo com o superintendente, em uma próxima reunião, as sugestões apresentadas pelos representantes dos órgãos serão compiladas e discutidas, com o objetivo de criar um fórum permanente de debate voltado à redução de sinistros e mortes envolvendo motociclistas.

Um dos convidados para o encontro foi o juiz da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas (VEPMA), Rômulo Dantas Brandão. Ele relatou o crescente número de comportamentos imprudentes dos motociclistas no trânsito, e destacou algumas sugestões para tentar reduzir os sinistros. “Por sugestão do Ministério Público, passei a adotar uma condição para evitar o processo judicial daqueles que eventualmente se envolvam em um ilícito no trânsito, que é participar de um curso chamado Motorista Legal, um conjunto de palestras de conscientização”, disse.

O juiz também ressaltou a importância de uma mudança de comportamento, enfatizando que a imprudência afeta não apenas o condutor, mas toda a sociedade. “Quando eles se acidentam, não há apenas o perecimento do seu veículo automotor, mas acarreta também a inviabilidade da sua força de trabalho. O impacto é muito grande e gera também um custo muito grande para o sistema público de saúde, pois geralmente a vítima ocupa um leito de UTI, a recuperação é demorada, há uma grande quantidade de procedimentos médicos, e isso impacta nos custos. Uma das soluções para esse conjunto de coisas passa pela educação doméstica, pelo aprendizado da tolerância”, declarou.

Sugestões para a redução de sinistros

Durante o encontro, representantes de diferentes instituições trouxeram contribuições voltadas à redução dos sinistros de trânsito. O sargento Damasceno, do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), foi um dos que deram sugestões e contribuíram para o debate. “A gente percebe a grande importância da integração entre os diversos órgãos. Estamos muito preocupados com os motociclistas, por conta dos dados estatísticos em todo estado, mas principalmente, na região metropolitana. Vamos enfatizar as campanhas educativas. Para a gente chegar até a sociedade, e principalmente, atingir os jovens, é preciso que a gente leve todos esses conhecimentos e didáticas de conscientização por meio das redes sociais institucionais, para que por meio de vídeos curtos a gente leve conhecimento e conscientização para esse público”, disse.

Já o presidente do Sindicato dos Moto-Taxistas, Moto-Frete e Moto-Entrega de Aracaju, Guimarães Monteiro Neto, reforçou a importância da união entre o poder público e os profissionais que vivem o trânsito diariamente. “A gente agradece à SMTT pela iniciativa em convocar todos os órgãos de trânsito. Sabemos que não existe uma mágica para reduzir os sinistros, mas devemos trazer investimentos na educação para o trânsito e também na melhoria das vias. Além disso, eu sugiro também que os conselhos municipais e estadual de trânsito façam um trabalho maior de conscientização nos municípios. Esperamos que assim possamos conscientizar os motociclistas que, muitas vezes por imprudência, causam sinistros e complicam a vida deles e de quem está no trânsito”, declarou.

Também participou do encontro a coordenadora do Programa Vidas no Trânsito (PVT), Lidiane Gonçalves, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). “Aqui surgiram ideias muito boas, e percebo que cada instituição tem o seu planejamento interno. Então é importante que a gente possa fazer um Plano Municipal Integrado de Segurança no Trânsito, trabalhar com metas e monitorar as ações, para que a gente possa ver os resultados. Somos todos co-responsáveis, então é bom que a gente possa, nesses grupos de trabalho, dar a contribuição de cada um”, afirmou.

