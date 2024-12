Prefeitura intensifica serviços de limpeza das praias de Aracaju

Com o início oficial do verão, neste sábado, dia 21, e o aumento significativo do fluxo de turistas, cidades litorâneas intensificam os preparativos para a limpeza e preservação das praias. Nesse contexto, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), reforçou o cronograma de ações destinadas a esse intuito, sobretudo, na faixa de areia.

O trabalho, que recentemente foi reconhecido por uma pesquisa feita pelo jornal Folha de São Paulo, onde aponta as praias aracajuanas como as mais limpas do Brasil, ocorre em toda a faixa do litoral da Coroa do Meio até a região do Viral, de modo a garantir um ambiente limpo e agradável para aracajuanos e turistas que visitam Aracaju durante a alta estação. A avaliação teve por base critérios de classificação no modelo da Companhia Ambiental do Estado de SP, que utiliza testes semanais para determinar a balneabilidade.

Na capital, cerca de 30 trabalhadores atuam aos sábados, domingos e segundas no gadanhamento e recolhimento dos resíduos que, de forma inadequada, são deixados por banhistas e comerciantes. Antes e pós feriados o serviço também é diferenciado.

Além disso, a máquina saneadora é utilizada para otimizar o processo de limpeza. O equipamento que é operacionalizado de segunda a sábado numa área determinada, entre o Farol da Coroa do Meio até a praia da Cinelândia, é capaz de remover pequenos resíduos que não são coletados manualmente a uma profundidade de até 20 cm.

“A atuação diferenciada das equipes vem acontecendo desde o início de dezembro, quando sentimos a necessidade de ajustar as nossas ações para atender com mais agilidade os serviços de limpeza. Tudo isso faz parte do planejamento da Emsurb e a Prefeitura enxerga como prioridade. Por isso, essa limpeza e organização interferem diretamente nas condições de balneabilidade, além do monitoramento constante realizado pelos órgãos competentes do estado”, enfatizou o presidente da Emsurb, Bruno Moraes.

Outra ação que integra a programação regular dos serviços prestados pela Emsurb na região é a coleta do lixo. “O lixo da Orla de Atalaia é coletado diariamente e quando há uma demanda maior por conta de alguma festividade ou feriado, aumentamos o número de caminhões coletores e agentes de limpeza”, acrescentou Bruno. Ele informou, ainda, que a administração municipal disponibiliza lixeiras no canteiro central da Orla, para que a população faça o descarte correto do lixo.

Foto: Ascom Emsurb